Una mujer herida, saldo de un choque entre auto y camioneta Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El percance se registró en la avenida Progreso.



El percance se registró alrededor de las 12:30 de la tarde de este jueves sobre la avenida Progreso a la altura de la colonia Estrella de Oro, a pocos metros del puente vial de El Orito.



Elementos de seguridad acudieron al reporte y al llegar encontraron un automóvil Chevrolet Chevy de color azul con daños en el costado izquierdo y una camioneta pick up Chevrolet, con golpes en la parte frontal.



Al parecer el conductor del Chevy de nombre Luis Armando Menchaca Lozano, de 27 años, trató de retornar sin precaución al invadir el carril contrario sin percatarse de que se aproximaba la camioneta, en la cual viajaban una pareja de esposos.



Aunque el conductor de la pick up, Pedro Martínez Rodríguez de 38 años, intentó frenar en seco, no pudo evitar chocar a dicho auto compacto.



Al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil Estatal, quienes trasladaron al copiloto de la camioneta al hospital para su valoración médica a profundidad pues presentaba algunos golpes contusos.

Las unidades fueron trasladadas al corralón por los agentes de Tránsito hasta que la situación se aclare para ambas partes.



redaccion@imagenzac.com.mx Zacatecas.- La falta de prudencia al volante ocasión un choque en la Avenida Progreso de la capital toda vez que el conductor de un automóvil compacto intentara retornar sin precaución siendo impactado por una camioneta, situación que dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales.El percance se registró alrededor de las 12:30 de la tarde de este jueves sobre la avenida Progreso a la altura de la colonia Estrella de Oro, a pocos metros del puente vial de El Orito.Elementos de seguridad acudieron al reporte y al llegar encontraron un automóvil Chevrolet Chevy de color azul con daños en el costado izquierdo y una camioneta pick up Chevrolet, con golpes en la parte frontal.Al parecer el conductor del Chevy de nombre Luis Armando Menchaca Lozano, de 27 años, trató de retornar sin precaución al invadir el carril contrario sin percatarse de que se aproximaba la camioneta, en la cual viajaban una pareja de esposos.Aunque el conductor de la pick up, Pedro Martínez Rodríguez de 38 años, intentó frenar en seco, no pudo evitar chocar a dicho auto compacto.Al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil Estatal, quienes trasladaron al copiloto de la camioneta al hospital para su valoración médica a profundidad pues presentaba algunos golpes contusos.Las unidades fueron trasladadas al corralón por los agentes de Tránsito hasta que la situación se aclare para ambas partes. Agregar a favoritos accidente vial

zacatecas

choque

lesionados