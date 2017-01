Falta del teleférico no afecta turismo: De la Torre Susana Rodríguez

El funcionario negó que la ausencia del teleférico haya afectado la afluencia de turistas que llegan a la capital de Zacatecas, pues dijo este es sólo uno de los tantos atractivos que ofrece la ciudad.



“No creo que influencie mucho en el que un turista deje de venir a Zacatecas, yo creo que tenemos más que ofrecerle, más que un teleférico... aunque creo que sí es un icono representativo que el turista busca”, manifestó el funcionario.



Entre los atractivos de la ciudad mencionó los recorridos de leyendas, el paseo por el centro ya sea de día o de noche, la mina de El Edén.



Aunque la obra está a cargo del DIF Estatal, De la Torre Martínez comentó que a ellos les dieron como fecha probable para estar en funciones entre mayo o junio, aunque no tienen una fecha con exactitud.



En cuanto a la posibilidad de que Guadalupe pudiera ingresar a la lista de Pueblos Mágicos, el funcionario dijo que al parecer el municipio si continuó con los trabajos para armar el expediente, sin embargo al parecer a nivel federal está detenido el proceso de inscripción de nuevas ciudades.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- La Secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz) mediante su Dirección de Infraestructura está en proceso de concluir los proyectos que presentará a la Federación para bajar recursos, dijo en entrevista Carlos de la Torre Martínez, director de Desarrollo de Productos de la dependencia estatal.

