Falta equidad de género: mujeres zacatecanas

Amaranta, Sofía y Rubí

Estudiante

¿Realmente existe la equidad de género?

Sí; muy poco, pero sí la hay.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

Que no nos dan tanta oportunidad de trabajo y si hacemos algo mal se cree que es por el hecho de ser mujeres.

¿Qué es el feminismo?

Conozco muy poco el término.





Sofía Rodríguez

Estudiante de Ciencias y Técnicas de la Comunicación

¿Realmente existe la equidad de género?

Más o menos.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

Muchas cosas, ya que en la actualidad nos piensan menos capaces y nos limitan.

¿Qué es el feminismo?

No sé mucho, así que no me arriesgo a dar una definición.



Rubí Zamora

Estudiante de Ciencias y Tánicas de la Comunicación

¿Realmente existe la equidad de género?

No se ve mucho en la actualidad.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

Las oportunidades ya que no son las mismas a las de los hombres

¿Qué es el feminismo?

Sé más o menos; comprendo que es una corriente a seguir por una mujer independiente











Andy Zamaria

Maestra de nivel secundaria

¿Realmente existe la equidad de género?

Se ha mejorado pero decir que existe como tal es un riesgo pues hay espacios, momentos y situaciones que no lo permiten aún.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

No creo que haya partes difíciles sino barreras que tienen que ver con la equidad, no es una situación difícil sino de lucha constante.

¿Qué es el feminismo?

Lo entiendo como la parte de una esencia que tenemos la mujeres, lo fundamental del ser que tiene la mujer y como se desarrolla día a día.





Isadora y Aglaé Isadora Martínez

Freelancer

¿Realmente existe la equidad de género?

En algunas ramas sí mientras que en otros aspectos no; se da más preferencia por el hombre en ciertas profesiones.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

No creo que haya algo.

¿Qué es el feminismo?

Es igualdad entre hombre y mujer.



Aglaé Martínez

Arquitecta

¿Realmente existe la equidad de género?

En algunos ámbitos sí, mientras que en otros desgraciadamente no; para algunas compañeras que trabajan dentro de la construcción en ocasiones se torna difícil.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

Al momento de conseguir algunos proyectos se favorece a los hombres.

¿Qué es el feminismo?

Creo que es la lucha de las mujeres por buscar la igualdad.









Verónica Aguilar

Docente de la UAZ

¿Realmente existe la equidad de género?

En general no; estamos en la lucha por buscarla y alcanzarla, pero estamos lejos.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

Ser mujer no lo es, el cómo se nos trata como mujeres, sí.

¿Qué es el feminismo?

Busca la igualdad entre hombres y mujeres.











Pilar Pino

Economista

¿Realmente existe la equidad de género?

Considero que hay avances; sin embargo, sobre todo en ciertas regiones y estratos sociales, hay mucha desigualdad.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

Muchas cosas, entre ellas las dobles jornadas laborales, la del trabajo y la de la casa, así como la desigualdad salarial.

¿Qué es el feminismo?

Es un movimiento social y de lucha para reivindicar sus derechos como seres humanos







(Izq)

Soraya Mercado Escalera

Subsecretaria de los Derechos de la Mujeres en la Secretaría de las Mujeres

¿Realmente existe la equidad de género?

La equidad de género es una lucha que hay construir diariamente entre hombres y mujeres, es un trabajo compartido en favor de las generaciones que vienen.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

Te permite tener una visión integral de cómo vivimos en la sociedad y cómo podemos construir a favor de donde pertenecemos para lograr en unión una mejor vida para futuras generaciones

¿Qué es el feminismo?

Es una ideología que busca iguales condiciones para hombres y mujeres; muchas personas lo relacionan a lo contrario de machismo y es erróneo pues lo contrario a eso es hembrismo.







Yolanda González

Directora de Capacitación de la Secretaría de las Mujeres

¿Realmente existe la equidad de género?

Nos falta muchísimo para alcanzar la igualdad entre los géneros.

¿Qué es lo más difícil de ser mujer?

La parte complicada la construcción de género que permea en la sociedad donde se nos asignan espacios, comportamientos y maneras de ser específicas y eso ha traído como consecuencia desigualdad en el goce pleno de derechos, nos queda mucho trabajo; de acuerdo a estudios científicos nos quedan 400 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres

¿Qué es el feminismo?

Una posición política y un estilo de vida que nace de una conciencia cuando tu empiezas a ver el mundo desde las perspectiva de género.



