Falta oficio político cuando más se necesita J. Luis Medina Lizalde

Un país que tiene como Presidente a un individuo que interpreta el desmayo de un cadete que ni las manos metió al caer al suelo, como muestra de sentido del honor, es un país que no está en buenas manos. Un estado gobernado por un individuo que declara en la radio que intentaron sobornarlo con millones de dólares y que después se desmiente a sí mismo es un estado que no está en buenas manos.



El oficio político siempre hace falta, pero cuando se asumen responsabilidades de gobierno el mismo no puede faltar so pena de la pérdida del control de la situación.



En el arte de gobernar, el oficio político no es fatalmente una característica de la persona que está al frente, es más bien un ingrediente que se posee en equipo, los gobernantes que trascendieron por su obra política con Juárez y Cárdenas como exponentes estelares, pero también con Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, Calles y algunos más, trascendieron porque acertaron en rodearse de puros que si sacaban un perro de una milpa frecuentemente con más talento que ellos mismos.



Peña Nieto vivió el aprendizaje de la obediencia antes de ejercer “el privilegio de mandar” en su natal Estado de México, pero lo hizo en condición de sobre protegido por el poderoso clan de Atlacomulco y la experimentada mirada de Salinas de Gortari, su carrera previa a la Presidencia ocurrió en temporada de vacas gordas, con la cartera llena para brillar en el canal de las estrellas y el tránsito a las vacas flacas lo agarró fuera de base y al frente de un equipo de cercanos de dimensión local que no asimiló la diferencia entre gobernar un estado en el que el PRI nunca ha perdido los hilos del control a gobernar un país irreversiblemente plural en más de un sentido.



Uno empieza y otro ya mero termina



Tello Cristerna accede a gobernar el estado sin haber conformado un equipo propio aunque curiosamente su confesada aversión a la política le da una ventaja y una desventaja.



La ventaja consiste en que su visión de la cosa pública es muy “ciudadana”, es decir, comparte con la población el desprecio por las rutinas de corrupción, abuso, despilfarro, mentira y fingimiento que se atribuye a “los políticos” con los que pone distancia con su forma directa de expresar lo que piensa y con su desapego a lo ceremonioso.



La desventaja es que carece de equipo propio y experimentado, sus colaboradores tienen chamba y patrón, no proyecto y líder.



Peña Nieto ya no tiene tiempo de aprender ni condiciones de corregir.



Tello Cristerna dispone de más libertad de la que se imagina, la clase política zacatecana está fragmentada. Los de su partido son expertos en retobar sin desobedecer.



Tello puede gobernar mediante la conocida fórmula de “ensayo y error”, cambiar una y otra vez a quien falle en la tarea sin verse obligado a seguirle pagando para no dejar resentidos, de todos modos los tendrá y si lo duda que le pregunte a sus antecesores que tan vigorosa es la cultura de “murió el rey viva el rey”, nada ni nadie lo salvará de ser ferozmente atacado por los urgidos de quedar bien con el siguiente.



Peña Nieto debe saber que por muy imbécil que nos parezca Donald Trump, éste ya juega en nuestra vida nacional cuál elefante en jardín de delicadas rosas y por lo tanto descifrarlo en aras de los superiores intereses nacionales requiere del oficio político que su equipo no tiene.



Debe operarse con la certeza de que Trump no come lumbre, no pasaron tres semanas para que el loco millonario tuviera que recular admitiendo la política de “una sola China” a la que se resistía, el diablo sabe bien a quien se le aparece.



Tiempo de coexistir y resistir

Penosamente y a diferencia del gobierno chino, el de Peña Nieto sigue chamaqueado y humillado, atenido a la hipotética amistad de Luis Videgaray con el yerno consentido del prepotente anti mexicano.



A Tello Cristerna le consta que las mineras juegan en la cancha de la política local y que en las recientes elecciones jugaron de su lado ¿acaso supuso el gobernador que lo hicieron de manera desinteresada?

El conflicto, aún de incierto desenlace puso en la mesa el tema hasta ahora soslayado: la intervención en la política local del poderoso capital foráneo y sus implicaciones para la democracia y los legítimos intereses de los zacatecanos que como los de “la colorada” en Chalchihuites. Nos encontramos el jueves en El Recreo.



