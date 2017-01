Familia se queda sin frenos y pierde el control en la Tierra y Libertad Redacción

El percance sucedió la noche de este martes en la primera sección de la colonia Tierra y Libertad, cuando un joven de 26 años, acompañado con sus dos hijos y su suegro, bajaba en la Nissan color vino por la calle División del Norte.



Él explicó a las autoridades que en ese momento, los frenos no le respondieron yéndose sin control pendiente abajo, hasta cruzar la avenida Tierra y Libertad y seguir por la calle Victoria donde se encuentra un arroyo seco conocido como Los Chilitos.



En este desnivel terminó su trayecto, al caer al fondo, quedando en un montículo de yerba seca de donde tuvo que ser sacado por una grúa.



Tanto su suegro como sus hijos resultaron ilesos del percance, mientras que él presentaba golpes en la frente y en un brazo, sin embargo, no requirió ser trasladado a un centro hospitlario.



El reporte fue atendido por la Cruz Roja, Protección Civil del Estado y las corporaciones policiacas que se movilizaron hasta el lugar de los hechos.



Finalmente, los agentes de vialidad se quedaron con el control de la situación que acabó en cuantiosos daños materiales y en un fuerte sustos para las personas involucradas.



