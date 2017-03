Familia se salva de morir calcinada Redacción

La tragedia se reportó pasadas las 2 de la mañana de este viernes, tiempo en que reportaban un incendio de casa en la calle 24 de febrero de la colonia González Ortega.



Habitantes del lugar salieron de sus domicilios, al escuchar los gritos de auxilio de una familia quien estaba dentro de la casa marcada con el 112.



En ese lugar estaban una mujer, un hombre, un bebé de un año y una niña de 12 años.



Rápidamente se trasladaron los elementos del Departamento se Protección Civil y Bomberos, quienes llegaron a bordo del carro bomba y de una ambulancia.



Mientras llegaba la ayuda, un vecino intentó sacar a la familia pero no lo logró.



Los tragahumos utilizaron sus herramientas para poder abrir la puerta y sacar a los inquilinos.



Debido a eso las cinco personas terminaron intoxicadas por monóxido de carbono, y por ello tuvieron que suministrarle oxígeno.



Mientras que los paramédicos se hacían cargo de las personas, los bomberos apagaban el fuego de la casa, en la que se arreglaban televisores.



Según los expertos en la materia el incendio inició por un probable corto circuito.



Por fortuna las personas fueron estabilizada en el lugar ya que no fue necesario trasladarlos a un nosocomio.



