Favorables, estudios para el fraccionamiento Valle Real 

Compartir: Liga Compartir: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), informó que aunque no han concluido, los estudios para la construcción del fraccionamiento Valle Real en La Escondida en el municipio de Zacatecas han resultado favorables.



La revisión de elementos ambientales como el tipo de suelo y la cobertura vegetal son los principales ejes de trabajo de la dependencia para la construcción en diversos giros públicos y privados.



Nava de la Riva mencionó que dicho proyecto fue ingresado desde hace tiempo y se han mantenido las revisiones legales y técnicas de la zona. "En cada proyecto que se autoriza se cobran recursos que se van al Fondo Forestal, por eso se revisa que no haya ningún tipo de gravamen y que haya la confesión del terreno de quien lo está presentando", dijo y puntualizó que hasta el momento no se ha encontrado ninguna inconsistencia.



