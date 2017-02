FCH dona pensión presidencial a lucha contra cáncer Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Recibía 200 mil pesos mensuales por haber sido el primer mandatario de México; Fox aún sigue cobrando



El panista explicó que aun cuando muchas personas consideran la pensión injustificada por la economía y la situación sociopolítica del país, él la aceptó porque no tenía otros ingresos además de los que tenía por ser servidor público.



Aseguró que como ha tenido la oportunidad de dar conferencias y hacer otras actividades el dinero ya no lo necesita, por ello decidió donarlo a la organización Aquí Nadie Se Rinde. La he recibido porque nunca robé, ni tenía otro ingreso distinto de servidor público y la necesitaba”, escribió en una carta dirigida a la presidenta ejecutiva de la asociación, la maestra Laura Vidales Flores.

Además reconoció la labor de quienes apoyan a estos pequeños que están en esa asociación, así como a sus padres quienes los impulsan a diario. Aplaudo el enorme esfuerzo de todas las niñas y todos los niños que luchan contra el cáncer y, desde luego, a sus valientes papás por el ejemplo de amor y de coraje que nos dan todos los días”, redactó.

Calderón Hinojosa se suma a Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari como quienes dejaron de percibir la pensión de expresidentes.



Decidí donar la pensión que me corresponde como exPresidente de México a la organización Aquí Nadie se Rinde @ANSeRiap para niños con cáncer pic.twitter.com/t1wBC5ALfG — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 27 de febrero de 2017



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras que Vicente Fox sigue cobrando su pensión de expresidente, su homónimo Felipe Calderón Hinojosa donó el dinero a una asociación que ayuda a niños con cáncer.El panista explicó que aun cuando muchas personas consideran la pensión injustificada por la economía y la situación sociopolítica del país, él la aceptó porque no tenía otros ingresos además de los que tenía por ser servidor público.Aseguró que como ha tenido la oportunidad de dar conferencias y hacer otras actividades el dinero ya no lo necesita, por ello decidió donarlo a la organización Aquí Nadie Se Rinde.Además reconoció la labor de quienes apoyan a estos pequeños que están en esa asociación, así como a sus padres quienes los impulsan a diario.Calderón Hinojosa se suma a Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari como quienes dejaron de percibir la pensión de expresidentes. Agregar a favoritos felipe calderón hinojosa

expresidente

pensión presidencial

cáncer