Federer alcanza semifinales en el Abierto de Australia 

Su oponente en semifinales será Stan Wawrinka, el suizo que conquistó su primer major hace tres años en Australia, y que venció 7-6 (2), 6-4, 6-3 a Jo-Wilfried Tsonga.



Federer ganó los cinco primeros games en 12 minutos, y encaminó un triunfo sin complicaciones para disputar su 41ra semifinal de un Grand Slam, y 13ra en Melbourne Park.



La leyenda suiza confesó que ni siquiera soñaba con llegar a estas alturas del torneo.



"Mi gran duda en esta etapa tan prematura de mi regreso (de la lesión) era si podía ganar partidos consecutivos al mejor de cinco sets contra oponentes de primer nivel, contra grandes jugadores", comentó. "Sentía que podía ser peligroso cualquier día en cualquier situación. Pero obviamente a medida que avanza el torneo, quizás me fuese quedando sin energía".



"Es una tremenda sorpresa para mí estar en las semifinales, sintiéndome tan bien como me siento, y jugando tan bien como estoy jugando".



