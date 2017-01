Federer, el mejor ‘vendedor’; supera a Cristiano Excélsior

La súper estrella de Suiza ganó casi 60.7 millones de dólares en patrocinios y ventas, a pesar de perderse seis meses de la temporada anterior, y de una cirugía de rodilla en marzo del año pasado.



Jacques de Cock, miembro de la facultad de la institución dijo que “a pesar de que Roger Federer tuvo un año no tan bueno en cuanto a éxitos deportivos, el éxito de sus ventas muestra que las características personales también pueden ser importantes en la parte de patrocinios a largo plazo”.



En dicha lista, Federer está por delante del jugador de la NBA y los Cavaliers de Cleveland, LeBron James (53.8 millones de dólares), de los golfistas Phil Mickelson (50.2) y Tiger Woods (44.8).



Mientras otros jugadores de tenis en la lista son Novak Djokovic con ganancias por 33.8 millones y Rafael Nadal con 31.8. Ambos están también en el Top 10 de ganancias anuales para un deportista en el mundo.



