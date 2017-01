Federer se emplea a fondo para avanzar en Australia AP

Tras victorias consecutivas sobre tenistas de menor rango, el grado de dificultad en su vuelta a las canchas tras seis meses de baja se incrementará exponencialmente. En la próxima fase se medirá al excampeón de Wimbledon Tomas Berdych, que eliminó a Ryan Harrison por 6-3, 7-6 (6), 6-2.



Otro cuya progresión va en aumento es el japonés Kei Nishikori. Quinto preclasificado en Melbourne Park y finalista del Abierto de Estados Unidos en 2014, espera a Lukas Lacko tras ganar a 6-3, 6-4, 6-3 a Jeremy Chardy.



Federer no competía desde su eliminación en semifinales de Wimbledon el año pasado para dar descanso a su lesionada rodilla izquierda. Este mes participó en la Copa Hopman Cup en Perth y arrancó su senda en el primer major de la temporada derrotando a otro veterano, Jurgen Melzer, de 35 años.



Contra Rubin, de 20 años y excampeón junior de Wimbledon, el ganador de 17 torneos del Grand Slam jugó grandes puntos como el experimentado tenista que es. Rompió el servicio de su rival en el game 12 y dominó el segundo parcial.



Rubin tuvo opciones en el tercero: rompió el saque de Federer en el segundo game y tuvo dos puntos de set con 5-2 en la pizarra. Pero la estrella suiza aceleró el ritmo y forzó un desempate que dominó.



"Definitivamente tuve suerte ganando ese tercer set. Tuve un par de puntos de set contra mi servicio", dijo Federer. "(Hubo) muchos puntos difíciles, que es lo que necesitaba".



KERBER, FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS



En el cuadro femenino, Angelique Kerber sonrió y agitó los brazos, como si fuera una directora de orquesta, mientras el público en la Arena Rod Laver le cantaba "Feliz Cumpleaños". Minutos antes, su ánimo era menos festivo. Kerber, que cumplía 29, se impuso por 6-2, 6-7 (3), 6-2 a su compatriota Carina Witthoeft.



Siempre juego en mi cumpleaños, siempre en Australia", dijo Kerber, quien comenzó aquí hace un año el despegue que la colocó en el primer puesto del ranking mundial, venciendo a Serena Williams en la final.



En el primer set, Kerber lució serena y certera, pero en el segundo tuvo problemas para responder a algunos potentes golpes de derecha de su rival. Se requirió un desempate en el que tuvo la ventaja por 3-2, pero incurrió en un par de faltas dobles, y no ganó otro punto, con lo que Witthoeft empató el partido.



La primera preclasificada recuperó la compostura en la tercera manga y tomó una ventaja de 4-1. Se salvó de un par de puntos para rompimiento y finiquitó el duelo.



Venus Williams demostró que tiene todavía el vigor suficiente para sortear las primeras rondas de un major. Luego, debió responder otra vez cómo ha podido trascender entre distintas generaciones en el tenis. La veterana de 36 años, siete veces campeona de torneos del Grand Slam, jugó su primer major en el Abierto de Francia de 1997. Desde entonces, acumula 73 participaciones en las grandes citas, un récord.



