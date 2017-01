Felipe Calderón a Donald Trump: Piensa un poco Excélsior

“Cuantos más empleos destruyas en México, más inmigrantes tendrán los estadunidenses. ¡Piensa un poco!”, escribió Calderón a través de Twitter.

Asimismo, Donald Trump criticó los reportes de prensa que afirmaron que los contribuyentes pagarán por el muro que planea levantar en la frontera con México y añadió que los medios no han informado que el dinero para iniciar el proyecto sería devuelto por México más adelante.

"¡Los medios deshonestos no reportan que el dinero gastado en la construcción de la Gran Muralla (por razones de diligencia) será pagado por México después!", escribió Trump en Twitter.



Para @realDonaldTrump : mientras más empleos destruyas en México, más inmigrantes tendrán los americanos. Piensa un poco! — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 6 de enero de 2017



CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente mexicano, Felipe Calderón, envió a través de Twitter un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirmó que crecerá el número de inmigrantes en ese país si se pierden fuentes de empleo en México.Este jueves Donald Trump advirtió a la automotriz Toyota que si construye una nueva planta en México para producir el modelo Corolla que se comercializa en Estados Unidos deberá pagar un alto impuesto fronterizo, y exigió a la japonesa trasladar la fábrica a territorio norteamericano.

