Fem Fest: un espacio para promover la equidad de género Anahí Encina

El Fem Fest reunió através de una convocatoria a 45 proveedoras de diferentes servicios: gastronomía, diseño, indumentaria, cuidado corporal, entre otras cosas.



Este festival fue organizado por Aquelarre Zacatecas, organización encargada de promover la igualdad de género, erradicar la violencia emocional y física en todos los ámbitos que hay día a día; sus integrantes buscan, sobre todo, que la sociedad esté informada sobre los tipos de violencia que se viven y desde hace un año luchan porque las voces de las mujeres zacatecanas sean escuchadas.



Este colectivo brinda asistencia psicológica y legal; además, ha tenido acercamiento con el Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas para obtener apoyo integral ante cualquier situación que se presente.



Las coordinadoras del Fem Fest se encargaron de reunir a diferentes artistas y presentar diferentes espectáculos: de danza con Traecy López García, música vernácula con Adriana Montellano, la balada pop de Jessica Caraveo, y la obra Fatum o del caos imperceptible de Cristy Zapata.



El Fem Fest no solamente promovió el talento en conjunto con el comercio local, sino que se encargó de invitar a profesionales para impartir los talleres y conferencias para mantener informadas a las mujeres acerca de sus derechos, su entorno y su bienestar físico y emocional.



Ana Mercado participó con su charla acerca del autoestima; Elizabeth Puente dio su conferencia denominada Respira eres mujer; María Guadalupe Caldera habló sobre la cerveza y la mujer para ayudar a quitar los estigmas que giran en torno a estás temáticas; además, Emilia Pesci platicó sobre el patriarcado y política.



Asimismo, Mara Muñoz Galván, directora del Centro de Justicia para las Mujeres participó con la conferencia Derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.



Todas las asistentes disfrutaron de un día lleno de aprendizaje y empoderamiento; además realizaron un pequeño performance como homenaje a todas las mujeres desaparecidas o fallecidas en el estado y el país.



Los niños también fueron tomados en cuenta en este festival: se proyectaron videos infantiles para el autocuidado y la prevención del abuso sexual.



Gracias a la excelente respuesta de la ciudadanía el Fem Fest se realizará cada año y el colectivo Aquelarre Zacatecas comenzará con la planeación de nuevos proyectos que se llevarán a cabo a lo largo del año.



