Fernando Bárcena, el artesano  

Alejandro Tello prometió en campaña crear 40,000 empleos en su quinquenio y lo más seguro es que estuviera pensando precisamente en generar un clima favorable a la inversión.

Y hasta ahora, los números dicen que si seguimos como en los primeros seis meses de gobierno, apenas se generarán 13,000 empleos en los cinco años. Se crearon 1,317 empleos de septiembre a mayo, según datos del IMSS.

El panorama es más grave aún porque con el asunto del Impuesto Ecológico se generó un clima antiempresarial en Zacatecas, que ha colocado al estado muy lejos de la mira de los inversionistas locales y foráneos.

Hay casos concretos.

Por ejemplo, la construcción de la planta maltera de Grupo Modelo está parada y dicen los que saben que mejor se la llevarán a Aguascalientes.

Espantados por la inseguridad, varios empresarios zacatecanos ya se fueron a vivir a Aguascalientes y dicen que mejor crecerán por aquel rumbo, dejando sus empresas aquí, del mismo tamaño.

En muchos negocios zacatecanos hay despidos de personal debido a que en el estado se vive un clima de crisis económica.

Y la cereza que remata el pastel es que el secretario de Economía, Fernando Bárcena Pous, anda totalmente extraviado. Parece que le gustan mucho las artesanías y se empeña en colocar a Zacatecas en ese nicho, de las artesanías y ya hasta editó una revista sobre el tema.

La verdad es que necesitamos empresas, no puestos de artesanos. O sea que la principal dependencia para cumplir la meta de crear 40,000 empleos, nada más no ayuda.

Hasta el jueves.



