Festeja el amor con tecnología Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Día del Amor y la Amistad, por lo que muchos mexicanos ya están preparando las sorpresas para sus seres queridos y otros están sufriendo porque tienen el tiempo encima.



En ambos casos, la tecnología puede ser su mayor aliado porque no sólo existen aplicaciones que les ayudarán a comprar un regalo, también se puede utilizar para pasar una noche “romántica” o brindar una nueva experiencia.



Un estudio realizado por una plataforma virtual, reveló que 65% de los mexicanos ya decidieron que ese día lo celebrarán con sus parejas, por lo mismo prevén gastar en promedio mil 450 pesos, en el caso de los hombres, y 775 pesos en el caso de las mujeres.



También la empresa Groupon analizó las preferencias de los mexicanos en este día y descubrió que los regalos más esperados son viajes y una cena romántica. Aunque cuando es difícil cumplir con esas dos ideas, ya sea por tiempo o presupuesto, el 60% de las personas acuden a internet para buscar otra opción.



Por ejemplo, pueden descubrir recetas para cocinar entre los dos o buscan regalos como ropa, perfumes o algún electrónico.



PARA LA CENA PERFECTA



En esta fecha, los restaurantes suelen estar llenos y sin posibilidad de obtener una reservación. En estos casos, se puede cocinar en casa y existen varias aplicaciones, en español, que tienen recetas sencillas y económicas.



Por ejemplo, Nestlé Cocina que es gratuita y tiene más de 3 mil recetas con todos los pasos en video u otra llamada Canal Cocina, que incluso está disponible en plataformas como Apple TV, Apple Watch o hasta los Google Glass para tener una nueva experiencia.



Para quienes buscan retos más difíciles existe una aplicación llamada ChefSteps, que está en inglés y cuenta con recetas de mayor complejidad.



PARA LAS COMPRAS



En la red existen muchas plataformas para comprar artículos, las más comunes son eBay, Mercado Libre, Linio y Amazon.



Destaca que esta última acaba de abrir una tienda especial para el Día del Amor y la Amistad en la que recomienda libros, música o películas acordes a la fecha, así como peluches, accesorios de cuidado personal, ropa y electrónicos.



Lo más recomendable es tener definido el regalo y revisar en todos los portales para encontrar el mejor precio, sin olvidar otros factores como el costo de envío y el tiempo de entrega. En algunos casos este último suele ser gratuito y algunas plataformas entregan en 24 horas.



Y LOS FOREVER ALONE



Muchos mexicanos están solteros y deciden que esta fecha no quieren pasarla solos, por lo que tienen la opción de acudir a las aplicaciones para conocer personas como son Tinder, Happn o Match.



En estos tiempos no es tan difícil que una persona encuentre a su media naranja en internet, aunque se debe hacer con cuidado y no confiar inmediatamente en la persona que está del otro lado de la pantalla.



OTRAS OPCIONES



A veces el presupuesto está muy limitado, por lo que un regalo o salir a cenar está fuera de las posibilidades.



Aun en estos casos, la tecnología puede ayudar, se puede hacer una cena especial en el hogar y gracias a aplicaciones como Spotify, Deezer o Google Music y aprovechar los playlist “románticos”.



Si se tiene contratada alguna aplicación de streaming como Netflix o Amazon Prime también es buena idea hacer un maratón de series, aunque como la fecha cae entre semana sería mejor una película.



Incluso dispositivos como Roku cuentan con canales para enseñar a bailar como Steplix para pasar una velada divertida.



elpais@imagenzac.com.mx El próximo martes se celebra el, por lo que muchos mexicanos ya están preparando las sorpresas para sus seres queridos y otros están sufriendo porque tienen el tiempo encima.En ambos casos, la tecnología puede ser su mayor aliado porque no sólo existen aplicaciones que les ayudarán a comprar un regalo, también se puede utilizar para pasar una noche “romántica” o brindar una nueva experiencia.Un estudio realizado por una plataforma virtual, reveló que 65% de los mexicanos ya decidieron que ese día lo celebrarán con sus parejas, por lo mismo prevén gastar en promedio mil 450 pesos, en el caso de los hombres, y 775 pesos en el caso de las mujeres.También la empresa Groupon analizó las preferencias de los mexicanos en este día y descubrió que los regalos más esperados son viajes y una cena romántica. Aunque cuando es difícil cumplir con esas dos ideas, ya sea por tiempo o presupuesto, el 60% de las personas acuden a internet para buscar otra opción.Por ejemplo, pueden descubrir recetas para cocinar entre los dos o buscan regalos como ropa, perfumes o algún electrónico.En esta fecha, los restaurantes suelen estar llenos y sin posibilidad de obtener una reservación. En estos casos, se puede cocinar en casa y existen varias aplicaciones, en español, que tienen recetas sencillas y económicas.Por ejemplo, Nestlé Cocina que es gratuita y tiene más de 3 mil recetas con todos los pasos en video u otra llamada Canal Cocina, que incluso está disponible en plataformas como Apple TV, Apple Watch o hasta los Google Glass para tener una nueva experiencia.Para quienes buscan retos más difíciles existe una aplicación llamada ChefSteps, que está en inglés y cuenta con recetas de mayor complejidad.En la red existen muchas plataformas para comprar artículos, las más comunes son eBay, Mercado Libre, Linio y Amazon.Destaca que esta última acaba de abrir una tienda especial para el Día del Amor y la Amistad en la que recomienda libros, música o películas acordes a la fecha, así como peluches, accesorios de cuidado personal, ropa y electrónicos.Lo más recomendable es tener definido el regalo y revisar en todos los portales para encontrar el mejor precio, sin olvidar otros factores como el costo de envío y el tiempo de entrega. En algunos casos este último suele ser gratuito y algunas plataformas entregan en 24 horas.Muchos mexicanos están solteros y deciden que esta fecha no quieren pasarla solos, por lo que tienen la opción de acudir a las aplicaciones para conocer personas como son Tinder, Happn o Match.En estos tiempos no es tan difícil que una persona encuentre a su media naranja en internet, aunque se debe hacer con cuidado y no confiar inmediatamente en la persona que está del otro lado de la pantalla.A veces el presupuesto está muy limitado, por lo que un regalo o salir a cenar está fuera de las posibilidades.Aun en estos casos, la tecnología puede ayudar, se puede hacer una cena especial en el hogar y gracias a aplicaciones como Spotify, Deezer o Google Music y aprovechar los playlist “románticos”.Si se tiene contratada alguna aplicación de streaming como Netflix o Amazon Prime también es buena idea hacer un maratón de series, aunque como la fecha cae entre semana sería mejor una película.Incluso dispositivos como Roku cuentan con canales para enseñar a bailar como Steplix para pasar una velada divertida. Agregar a favoritos día del amor y la amistad

tecnología

amor

amistad