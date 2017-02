Fijan emplazamiento a huelga en el Cobaez Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo) “No hemos tenido algún otro acercamiento, estamos esperando todavía a que se liquide la segunda parte del aguinaldo”, manifestó el líder sindical.

Para tal fin, el plazo contemplado en el contrato colectivo de trabajo venció desde el 15 de enero, por lo que el pasado viernes se interpuso el emplazamiento del cual, dijo “no hay reversa”.



“Esperamos que nos paguen el recurso de 15 días que se le debe a todo el personal, e incluso al personal de confianza y temporal, a los que se les debe la totalidad de la segunda parte del aguinaldo, lo que asciende a los 14 millones de pesos”, manifestó García Murillo.



Sobre la continuidad académica de los alumnos inscritos a los 40 planteles del COBAEZ en el estado, García Murillo afirmó que no se ha perdido una cantidad importante de días ya que las clases iniciaron el 9 de enero.

“Ya lo teníamos previsto y por eso los jóvenes regresaron a clase dos semanas antes en relación a los demás subsistemas de educación media superior. Se perdió una semana pero ya llevábamos adelantados algunos días”, argumentó.

En este sentido garantizó que no habrá ninguna complicación en los trámites de los alumnos del último semestre del bachillerato, de quienes dijo, "van al mismo nivel que en otras instituciones".



notasimagen@gmail.com Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del estado (Supdacobaez), informó que luego de fijar el emplazamiento a huelga para el próximo 16 de febrero no se han generado mesas de diálogo con las autoridades correspondientes.Para tal fin, el plazo contemplado en el contrato colectivo de trabajo venció desde el 15 de enero, por lo que el pasado viernes se interpuso el emplazamiento del cual, dijo “no hay reversa”.“Esperamos que nos paguen el recurso de 15 días que se le debe a todo el personal, e incluso al personal de confianza y temporal, a los que se les debe la totalidad de la segunda parte del aguinaldo, lo que asciende a los 14 millones de pesos”, manifestó García Murillo.Sobre la continuidad académica de los alumnos inscritos a los 40 planteles del COBAEZ en el estado, García Murillo afirmó que no se ha perdido una cantidad importante de días ya que las clases iniciaron el 9 de enero.En este sentido garantizó que no habrá ninguna complicación en los trámites de los alumnos del último semestre del bachillerato, de quienes dijo, "van al mismo nivel que en otras instituciones". Agregar a favoritos cobaez

huelga

emplazamiento

escuela