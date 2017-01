Fijan horarios para la recolección de basura en la zona Centro Marcela Espino

En este lugar determinó mantener el recorrido del camión recolector la semana completa para evitar que se acumulen desechos, pero será a partir de las 8 de la noche.



De igual manera, asignaron rutas con horarios en puntos de conflicto como la calle 20 de Noviembre y Francisco Javier Mina, a la altura del templo de San Juan y en el jardín donde se localiza el monumento a Beto Díaz.



Hernández Magallanes refirió que en ambos sitios habrá vigilancia para notificar a quienes no respeten los horarios.



De igual manera, ampliarán los recorridos del centro histórico con el campanero que anuncia la recolección mano a mano.



El director pidió estar pendientes de este recorrido y en caso de que no alcancen a llevar sus desechos, se reúnan en los puntos asignados para este objetivo por la noche.



Éstos se encuentran en el crucero de la calle Reforma y Sor Juana Inés, a las 8 de la noche y en los portales Lizaola a las 8:30, mientras que en las calles Francisco Javier Mina y Aquiles Serdán se recibe a las 8 de la noche y afuera del teatro, media hora después.



Asimismo, se determinó colocar un camión para recibir la basura en la calle Artículo 123 que se retira a las 9:30 de la noche.



También informó que por la temporada de fiestas, la basura se incrementó hasta un 200% en la mayoría de las rutas de la ciudad.



