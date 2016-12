Fijan precios máximos para el combustible: de 2 a 3 pesos más por litro Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(David Castañeda)



(Imagen) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Estos precios, en los que los usuarios estarían pagando entre 2 y 3 pesos más por cada litro, son los montos máximos que estarán permitidos a partir de enero en Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Jerez y otros 16 municipios.



La Secretaría de Hacienda dio a conocer que se hicieron 90 regiones en el país para aplicar precios específicos.



“La diferencia en costos obedece a la distancia de cada localidad a las refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible”, según dio a conocer la secretaría.



Así pues, mientras en Zacatecas y Guadalupe la gasolina Magna, Premium y el Diesel no podrán costar más de 16.11 pesos, 17.90 y 17.18, respectivamente, en Jalpa, Pinos y otros municipios el límite será, en el mismo orden, 16.40, 18.17 y 17.49 pesos.



La Secretaría de Hacienda indicó que, con la actualización de los precios de las gasolinas, se podrán reflejar incrementos de hasta el 20.1 % en los costos, durante los primeros dos meses de 2017 en comparación con el máximo que se registre en diciembre de 2016.



Guerrero, la Ciudad de México, Puebla y Jalisco serán los sitios donde la gasolina estará más cara. En Guerrero, por ejemplo, se fijó un límite de 16.59 pesos para la Magna; la Premium no podrá costar más de 18.36 y el diésel en 17.66 pesos.



Más ajustes

La Secretaría de Hacienda adelantó la calendarización para la liberación de los precios de los combustibles, destacando que a partir del 18 de febrero se determinarán los costos de manera diaria.



Los precios máximos ahora se ajustarán con una mayor frecuencia comparada con lo que se hizo en 2016.

Se comenzará con un sólo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes.



A partir del sábado 18 de febrero se determinarán los precios de manera diaria, cita el comunicado difundido por la Secretaría de Hacienda.



La oposición en la Cámara de Diputados arremetió contra el Gobierno Federal por el aumento al precio de las gasolinas al vaticinar que la medida traerá más desigualdad, encarecerá otros servicios y propiciará más inflación.



En tanto, el senador Jorge Luis Lavalle Maury, secretario de las comisiones de Hacienda y de Energía del Senado de la República, consideró que la entrada de nuevos competidores al mercado mexicano de la gasolina, en marzo 2017, generará una baja en el precio del combustible.



José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos, sostuvo que la liberación de los costos de las gasolinas representa un esfuerzo por lograr la desvinculación que éstos tienen con las finanzas públicas, lo cual, obedece a un tema de homologación de criterios internacionales.



“A lo que estamos llegando, es completamente a divorciar el precio del petróleo de cualquier otra consideración que se tenga de las finanzas públicas o de otro tipo, los impuestos van a ser fijos y si el precio de la gasolina sube, subirá en México y si baja, también bajará. Es como ocurre en otros países del mundo”, dijo.



Con información de Excélsior











redaccion@imagenzac.com.mx Si se establecen los precios máximos autorizados a partir de enero, la gasolina Magna será un 15% más cara, la Premium aumentará su costo 20.8% y el diesel 17.4 por ciento.Estos precios, en los que los usuarios estarían pagando entre 2 y 3 pesos más por cada litro, son los montos máximos que estarán permitidos a partir de enero en Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Jerez y otros 16 municipios.La Secretaría de Hacienda dio a conocer que se hicieron 90 regiones en el país para aplicar precios específicos.“La diferencia en costos obedece a la distancia de cada localidad a las refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible”, según dio a conocer la secretaría.Así pues, mientras en Zacatecas y Guadalupe la gasolina Magna, Premium y el Diesel no podrán costar más de 16.11 pesos, 17.90 y 17.18, respectivamente, en Jalpa, Pinos y otros municipios el límite será, en el mismo orden, 16.40, 18.17 y 17.49 pesos.La Secretaría de Hacienda indicó que, con la actualización de los precios de las gasolinas, se podrán reflejar incrementos de hasta el 20.1 % en los costos, durante los primeros dos meses de 2017 en comparación con el máximo que se registre en diciembre de 2016.Guerrero, la Ciudad de México, Puebla y Jalisco serán los sitios donde la gasolina estará más cara. En Guerrero, por ejemplo, se fijó un límite de 16.59 pesos para la Magna; la Premium no podrá costar más de 18.36 y el diésel en 17.66 pesos.La Secretaría de Hacienda adelantó la calendarización para la liberación de los precios de los combustibles, destacando que a partir del 18 de febrero se determinarán los costos de manera diaria.Los precios máximos ahora se ajustarán con una mayor frecuencia comparada con lo que se hizo en 2016.Se comenzará con un sólo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes.A partir del sábado 18 de febrero se determinarán los precios de manera diaria, cita el comunicado difundido por la Secretaría de Hacienda.La oposición en la Cámara de Diputados arremetió contra el Gobierno Federal por el aumento al precio de las gasolinas al vaticinar que la medida traerá más desigualdad, encarecerá otros servicios y propiciará más inflación.En tanto, el senador Jorge Luis Lavalle Maury, secretario de las comisiones de Hacienda y de Energía del Senado de la República, consideró que la entrada de nuevos competidores al mercado mexicano de la gasolina, en marzo 2017, generará una baja en el precio del combustible.José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos, sostuvo que la liberación de los costos de las gasolinas representa un esfuerzo por lograr la desvinculación que éstos tienen con las finanzas públicas, lo cual, obedece a un tema de homologación de criterios internacionales.“A lo que estamos llegando, es completamente a divorciar el precio del petróleo de cualquier otra consideración que se tenga de las finanzas públicas o de otro tipo, los impuestos van a ser fijos y si el precio de la gasolina sube, subirá en México y si baja, también bajará. Es como ocurre en otros países del mundo”, dijo. Agregar a favoritos gasolina

shcp

precios al consumidor

zacatecas