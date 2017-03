Filipinas parece solicitar ayuda frente a avances de China AP

Duterte, sin embargo, advirtió que invocaría un fallo de arbitraje del 12 de julio que invalidó las reclamaciones territoriales de China sobre esa zona marítima en caso de que los chinos "empiecen a jugar con el derecho", aparentemente aludiendo a posibles acciones de Beijing para aprovechar los recursos de la zona.



"No podemos impedir que China haga lo suyo, ni los estadounidenses pudieron detenerlo", dijo Duterte en una conferencia de prensa en el aeropuerto de la ciudad sureña de Davao, antes de volar a Mianmar.



"¿Qué voy a hacer? ¿Declararle la guerra a China?", preguntó. "Puedo, pero perderemos todo nuestro ejército y nuestra policía mañana y seremos una nación destruida".



Duterte hizo sus observaciones luego de que el Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas dijo que estaba tratando de verificar los planes de construcción de China en el banco de arena de Scarborough y que se abstendría de hacer comentarios hasta entonces.



Anteriormente, el gobierno filipino presentó protestas o expresó su preocupación cada vez que China tomaba acciones consideradas como agresivas para reafirmar sus reclamos de soberanía en territorios disputados, pero Duterte no mencionó ningún plan de protesta.



El principal funcionario en la ciudad china de Sansha, que gestiona los reclamos de China sobre diversas islas desde 2012, fue citado por el diario de Hainan diciendo que los preparativos están en marcha para construir una llamada estación de vigilancia ambiental en Scarborough, al noroeste de Filipinas.



Los trabajos preparatorios en Scarborough y en otras cinco islas más situadas en esa vía marítima de importancia estratégica vital figuran entre las principales prioridades del gobierno chino para 2017, dijo el secretario del Partido Comunista en Sansha, Xiao Jie, en entrevista publicada en la edición del lunes del periódico y conocida en línea el viernes en Beijing. No se difundieron más detalles.



