Film de tráfico humano llega tras promesa de acción de Trump

La cinta se estrena el 11 de marzo en el festival de cine Global Film que se realizará en Belmont, un suburbio de Boston.



Es la primera película de Sadhvi Siddhali Shree, una monja jainista de 33 años, veterana de la guerra de Irak y sobreviviente de abuso infantil que planea distribuirlo gratuitamente a universidades, organizaciones sin ánimos de lucro y agencias gubernamentales.



La película, financiada con donativos hechos por internet, llega luego que el presidente Donald Trump prometió poner "todo el peso y la fuerza" del gobierno estadounidense para combatir el tráfico humano. El mandatario dijo que ordenará que los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional revisen cuidadosamente los recursos que están dedicando a este asunto.



Shree reconoce al republicano millonario por haber hecho énfasis en la trata humana desde el comienzo de su administración, pero señala que aún está por verse qué se hará realmente.



"Necesitamos acción para apoyar eso", dijo la documentalista. "Necesitamos muchos recursos, leyes y cuerpos de seguridad".



Si Trump es serio sobre el manejo de este problema, debería seguir el ejemplo de Canadá, Suecia, Noruega, Islandia, Francia, Irlanda y otras naciones que han promulgado leyes para castigar duramente a proxenetas, traficantes y clientes, en lugar de a prostitutas, dijo Rosi Orozco, una activista contra el tráfico humano en la Ciudad de México que aparece en el documental.



"Estas son palabras muy buenas de su presidente", dijo Orozco. "Este podría ser el tema más importante que una a Estados Unidos y México".



Shree, quien es la directora espiritual del centro de retiro espiritual Siddhayatan y Ashram en Windom, Texas, reconoce que no estaba consciente del alcance del tráfico humano y que quedó estupefacta cuando se enteró por Orozco y otros activistas.



Los cálculos varían, pero la Organización Internacional del Trabajo cree que unas 21 millones de personas fueron traficadas alrededor del mundo en un reporte de 2014.



Las actividades ilícitas le generaron a los captores cerca de 150.000 millones de dólares, de los cuales casi 100.000 millones provinieron de la explotación sexual comercial, dice el reporte de la agencia especial de Naciones Unidas con sede en Ginebra. Los otros 50.000 millones de dólares provinieron de otras formas de trabajo forzado.



La trata humana es un problema global, por lo que es importante recordar que Estados Unidos no está inmune y que los extranjeros no son los únicos traficados, señaló Stephanie Clark, directora ejecutiva de Amirah, una organización no lucrativa en Massachusetts que ayuda a mujeres sexualmente explotadas pero que no aparece en la película.



"Este es un problema extremadamente prevalente que está aquí, escondido a plena vista", dijo.



Y las víctimas tampoco se limitan a las mujeres. Hombres jóvenes y niños suelen ser abusados en proporciones mayores a lo registrado porque muchas culturas aún no aceptan la noción de que los niños puedan ser violados, dijo John King, un sobreviviente de abuso y activista en Grapevine, Texas, que figura de manera prominente en el documental.



La realizadora, que se hizo monja en el 2008 tras servir como médico militar durante la guerra de Irak, dijo que evitó deliberadamente ahondar en las experiencias personales de quienes han escapado recientemente del tráfico humano.



El documental incluye entrevistas con activistas en México, Filipinas y las ciudades estadounidenses de Nueva Orleans y Houston, así como con el actor Dolph Lundgren y otras celebridades que despiertan conciencia sobre la trata humana. Shree también comparte su experiencia de abuso sexual como niña en el filme.



"Quisimos mostrar el empoderamiento, no la tristeza y el sufrimiento", expresó. "Se trata más de la motivación y de la inspiración, de que también hay luz en la oscuridad".



