​Filtraciones no benefician en nada la relación México-EU: Videgaray

En entrevista televisiva abundó que, es desconocido el origen de la información que ha circulado en torno a la conversación entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, así como su supuesta intervención para ‘suavizar’ la retórica discursiva del mandatario estadunidense. A nosotros no nos toca especular, lo que sí puedo afirmar, es que, ni la filtración de hace dos semanas sobre las conversiones que sostuvieron los presidentes, ni la de mi supuesta intervención, la publicación de estas filtraciones no es algo que sea constructivo en la relación, ni para México ni para Estados Unidos”, dijo al ser cuestionado sobre el origen de la información que ha sido publicada en medios internacionales. Añadió que la información difundida en torno a su supuesta intervención en el discurso de Trump para evitar una ruptura de la relación bilateral, es algo que carece de fundamento y lo calificó de 'inverosímil'. PREPARAN LA VISITA DE TILLERSON Y KELLY Videgaray sostuvo que, tras pactar la visita del secretario de Estado, Rex Tillerson y el de Seguridad Nacional, John Kelly aún se analizan los detalles para definir la fecha de su arribo a México.



En ese sentido, abundó que incluso se están tomando consideraciones sobre si ambos funcionarios estadunidenses viajarán a México el mismo día, esto con la finalidad de continuar con el diálogo en torno a la relación bilateral.



