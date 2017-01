Filtran citatorio que la PGJ emite a Luis Miguel Redacción

Trascendió que Luis Miguel habría sido demandado por fraude, al incumplir con el contrato para la realización de una serie de conciertos al lado de Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional, en lo que sería la primera gira conjunta que ambos intérpretes realizarían y la cual habían anunciado el año pasado.



El representante de El Potrillo sería quien interpuso la demanda contra Luismi por incumplimiento de contrato por la gira que iba a hacer con su representado y no le devolvió el adelanto que ya se le había entregado para llevar a cabo el tour Pasión.



El citatorio es ante el titular de la Unidad B1, de la Agencia B de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales.



Sin embargo el documento no señala la acusación contra el cantante ni quién es la parte acusatoria.

Lo único que especifica es que es Luis Miguel Gallego Basteri deberá asistir a las instalaciones de la PGJ-CDMX con identificación con fotografía y acompañado de su abogado particular "para que se entere de la imputación que obra en su contra y manifieste lo que a su derecho convenga".



El monto del supuesto fraude no fue revelado, pero se especula que es por varios millones de pesos.

