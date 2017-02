Filtran datos de mil millones de usuarios de Yahoo AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



No está claro cuántos usuarios fueron afectados por la actividad maliciosa, que podría implicar también el uso de cookies falsos, es decir información que pudiera ser usada para entrar a las cuentas sin tener que reingresar las contraseñas.



En un comunicado, Yahoo dijo que su investigación "ha identificado cuentas en las que creemos se usaron o tomaron cookies falsificadas. Yahoo está en proceso de notificar a todos los dueños de cuentas potencialmente afectados".



La empresa no precisó cuántos usuarios se vieron afectados.



redaccion@imagenzac.com.mx LONDRES/ AP.- Yahoo advirtió el miércoles a sus usuarios que sus cuentas podrían haber sido afectadas por actividades potencialmente dañinas entre 2015 y 2016. Se trata del capítulo más reciente en la investigación de la empresa de internet sobre una gran filtración de datos con el potencial de afectar la información de mil millones de usuarios.No está claro cuántos usuarios fueron afectados por la actividad maliciosa, que podría implicar también el uso de cookies falsos, es decir información que pudiera ser usada para entrar a las cuentas sin tener que reingresar las contraseñas.En un comunicado, Yahoo dijo que su investigación "ha identificado cuentas en las que creemos se usaron o tomaron cookies falsificadas. Yahoo está en proceso de notificar a todos los dueños de cuentas potencialmente afectados".La empresa no precisó cuántos usuarios se vieron afectados. Agregar a favoritos yahoo

cuentas

usuarios

maliciosos