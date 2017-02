Fin de semana cargado de actividad deportiva en la UAZ Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), los equipos representativos de futbol profesional y estudiantiles, buscarán mantener el nombre que la máxima casa de estudios de la entidad se ha ganado en cada terruño del país.



Los primeros en ver acción serán los Tuzos de Liga Premier de Segunda División del futbol profesional, pues jugarán hoy a las 3 y media de la tarde en la ciudad de Morelia, enfrentarán a los Monarcas en la fecha 5 del torneo Clausura 2017.



Es importante recordar, que los Tuzos de Segunda tienen la misión de recomponer el camino y obtener el primer triunfo de la campaña, pues a pesar de que faltan 10 partidos por disputar, ya no pueden dejar escapar unidades.



La actividad se carga mañana sábado, cuando los Tuzos de Tercera División profesional, visiten en la jornada 21 de la campaña 2016-2017 al Atlético Leonés, dicho partido dará inicio a las 4 de la tarde allá en el Bajío, en esta categoría los universitarios zacatecanos marchan en el décimo tercer puesto del sector IX, pues suman 31 unidades, producto de 9 triunfos, 2 empates, 2 puntos extra y 9 descalabros, han marcado 34 anotaciones y han recibido 26, por lo que tienen una diferencia de más 8 goles.



Los Tuzos de la UAZ en Tercera vienen de golear 4 por 0 a los Mineros de Fresnillo, quienes se posicionan como líderes del sector IX, es importante resaltar que con la goleada los Tuzos le quitaron de paso el invicto de 20 cotejos que tenían los del orgullo fresnillense.



En el aspecto estudiantil el equipo varonil de futbol de la UAZ visita a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en duelo correspondiente a la fecha 11 del Campeonato Universitario Telmex Telcel, el juego será mañana sábado a las 4 de la tarde, el Estadio Polideportivo de los Tigres será el escenario, es importante recordar que los Tuzos de la UAZ marchan en el cuarto sitio de la Zona 1, pues tienen 18 puntos y una diferencia de más 8 goles.



Las Tucitas de la UAZ también jugarán este fin de semana en el Campeonato Universitario Telmex Telcel, el sábado visitarán al conjunto de las Leonas Negras de la Universidad de Guadalajara, el partido se efectuará en el Club de la Primavera en la perla tapatía a las 12 del día.



En el plano infantil 4 equipos de los Tuzos jugarán dentro de la Liga Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Futbol, en el campo 6 de la Unidad Deportiva Norte jugará la UAZ ante el Centro de Formación INCATSSA, el juego de la categoría sub 13 será a las 10 de la mañana y el de la sub 15 a las 12 del día.



Por su parte la UAZ B jugará como local en el Campus Siglo XXI ante el RFC, el cotejo de la sub 13 se efectuará a las 10 de la mañana y el de la sub 15 a las 12 del día.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El primer fin de semana de febrero estará cargado de actividad deportiva en la, los equipos representativos de futbol profesional y estudiantiles, buscarán mantener el nombre que la máxima casa de estudios de la entidad se ha ganado en cada terruño del país.Los primeros en ver acción serán los Tuzos de Liga Premier de Segunda División del futbol profesional, pues jugarán hoy a las 3 y media de la tarde en la ciudad de Morelia, enfrentarán a los Monarcas en la fecha 5 del torneo Clausura 2017.Es importante recordar, que los Tuzos de Segunda tienen la misión de recomponer el camino y obtener el primer triunfo de la campaña, pues a pesar de que faltan 10 partidos por disputar, ya no pueden dejar escapar unidades.La actividad se carga mañana sábado, cuando los Tuzos de Tercera División profesional, visiten en la jornada 21 de la campaña 2016-2017 al Atlético Leonés, dicho partido dará inicio a las 4 de la tarde allá en el Bajío, en esta categoría los universitarios zacatecanos marchan en el décimo tercer puesto del sector IX, pues suman 31 unidades, producto de 9 triunfos, 2 empates, 2 puntos extra y 9 descalabros, han marcado 34 anotaciones y han recibido 26, por lo que tienen una diferencia de más 8 goles.Los Tuzos de la UAZ en Tercera vienen de golear 4 por 0 a los Mineros de Fresnillo, quienes se posicionan como líderes del sector IX, es importante resaltar que con la goleada los Tuzos le quitaron de paso el invicto de 20 cotejos que tenían los del orgullo fresnillense.En el aspecto estudiantil el equipo varonil de futbol de la UAZ visita a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en duelo correspondiente a la fecha 11 del Campeonato Universitario Telmex Telcel, el juego será mañana sábado a las 4 de la tarde, el Estadio Polideportivo de los Tigres será el escenario, es importante recordar que los Tuzos de la UAZ marchan en el cuarto sitio de la Zona 1, pues tienen 18 puntos y una diferencia de más 8 goles.Las Tucitas de la UAZ también jugarán este fin de semana en el Campeonato Universitario Telmex Telcel, el sábado visitarán al conjunto de las Leonas Negras de la Universidad de Guadalajara, el partido se efectuará en el Club de la Primavera en la perla tapatía a las 12 del día.En el plano infantil 4 equipos de los Tuzos jugarán dentro de la Liga Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Futbol, en el campo 6 de la Unidad Deportiva Norte jugará la UAZ ante el Centro de Formación INCATSSA, el juego de la categoría sub 13 será a las 10 de la mañana y el de la sub 15 a las 12 del día.Por su parte la UAZ B jugará como local en el Campus Siglo XXI ante el RFC, el cotejo de la sub 13 se efectuará a las 10 de la mañana y el de la sub 15 a las 12 del día. Agregar a favoritos deportes

futbol mexicano

segunda división

tuzos de la uaz