Finge secuestro para 'sacarle' 250 mil pesos a sus papás

Fue el pasado 16 de febrero, cuando los padres de la supuesta víctima presentaron su denuncia en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, luego de que recibieran llamadas telefónicas exigiendo el pago de 250 mil pesos por la liberación de su hijo.



Tras la denuncia se inició la búsqueda del joven en hoteles, moteles, la central camionera y posadas, sin obtener resultados favorables.



El 17 de febrero se pactó la entrega del dinero en una maleta de color negro mismo que se dejaría en el pozo de la avenida Gómez Morín casi enfrente al Complejo Tres Centurias.



Tras dejar el dinero, agentes se colocaron en puntos estratégicos y esperaron a que se desarrollara la acción, al retirarse el taxi se percataron que dos jóvenes acudían por el rescate; uno de ellos era el joven presuntamente plagiado.



Con el dinero, los jóvenes se dirigieron al Fraccionamiento Torres de Ojocaliente, donde fueron detenidos, en el lugar se recuperó el dinero, así como el teléfono donde se efectuaban las llamadas.



Ante el Agente del Ministerio Público, el joven confesó que planeo su secuestropara poder pagar el dinero de un auto que había vendido y cuyo efectivo había gastado en la ciudad de Guadalajara en diversión y como sus padres le pedían el efectivo le pidió ayuda a un amigo para bajar una aplicación de teléfono celular para distorsionar la voz y marcar a sus padres para pedir el dinero por su rescate.



Tras los hechos, los padres del joven señalaron que no querían ninguna represalia contra de su hijo ya que padece un problema cardíaco y no querían una recaída.



El joven solo tendrá que realizar jornadas de trabajo a favor de la comunidad, por lo que el Juez de Control y Juicio Oral y Penal definirá las jornadas de trabajo que deberá realizar.



