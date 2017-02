Fingen ser migrantes para obtener monedas Alejandro Castañeda

El cruce de las vías entre las calles Nueva Celaya y la avenida San Marcos solía ser un sitio donde los migrantes centroamericanos y de otros estados descendían del tren para acampar algunos días, pedir algo de dinero y nuevamente emprender su viaje hacia los Estados Unidos.



Imagen visitó la zona y realizó un sondeo con vecinos y locatarios sobre la afluencia de migrantes, quienes coincidieron que quienes piden dinero en el crucero son personas que viven en las periferias y comunidades de Zacatecas y Guadalupe.



Sobre la calle Nueva Celaya existen diversos negocios dedicados a la venta de carnitas. Los trabajadores comentaron que desde diciembre solo han visto a cuatro migrantes centroamericanos cuando antes los grupos eran más numerosos.



Afirmaron que es fácil identificar quienes son migrantes y quienes no, “tienen un acento diferente y a lo mucho duran tres días para volver a tomar el tren”.



Los trabajadores de un taller cercano explicaron que las personas que actualmente piden dinero en el crucero no son migrantes, son personas de las periferias de la ciudad que aprovechan la situación y tienen una rotación constante.



“Nosotros estamos aquí y vemos como cada 15 días se cambian y llegan los que ya estaban antes, no son de otro país, son de aquí mismo”, mencionaron.



Imagen logró captar el momento en que dos mujeres jóvenes acompañadas de cuatro pequeños estaban en el crucero pidiendo una “ayuda” a los automovilistas que se desplazaban por la calle Nueva Celaya y San Marcos. Al ser cuestionadas sobre su lugar de origen su respuesta fue: “ de aquí mismo”.



Vecinos de la colonia Las Haciendas apuntaron que las mujeres llevan alrededor de 15 días pidiendo dinero en la zona y dijeron que al igual que ellas hay dos hombres que presuntamente son sus parejas, se cuelgan unas mochilas y se hacen pasar por migrantes.



“Aparte de ellos dos hay un señor que no tiene mano; él es de aquí, se pone en el tope de las carnitas, pero la gente ya no le da porque los engaña diciendo que es migrante y ya lo conocen”, comentó Sergio.



Otro locatario de la zona recalcó que es fácil identificar a quienes sí son migrantes, “uno sabe por los modismos y forma de hablar, ellos llegan a pedir comida aquí al local, y los que son de aquí llegan a comprar y a feriar lo que sacan en el día, que si es bastante”.



