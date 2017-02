Firma Guadalupe convenio con IMSS-Prospera Redacción

Flores Mendoza destacó que "se debe trabajar en conjunto para que ningún guadalupense exponga su salud por no contar con atención médica y además para que se prevengan enfermedades y padecimientos antes de que éstos pongan en riesgo la vida de quien los padece".



Señaló que el municipio cuenta con cerca de 190 mil habitantes y que con el programa IMSS – PROSPERA se atiende a 5 por ciento del universo total yque el objetivo es que ningún guadalupense esté privado de la asistencia médica.



Por su parte, Roberto Velasco Navarrete, supervisor médico de la zona 1 del IMSS - PROSPERA en el estado, informó que en Guadalupe hay 2 unidades médicas rurales del programa, ubicadas en La Zacatecana y Casa Blanca y que cada una de ellas tiene más comunidades a su cargo, por lo que este tipo de atención llega a casi 10 mil guadalupenses.



Especificó que cada unidad rural consta de 1 médico y 2 enfermeras y que el promedio de atención por unidad llega a los 3 mil habitantes, lo que implica que es muy poco personal para atender a esa población.



Por lo anterior, hizo un llamado a la comunidad para que se sume al trabajo voluntario de las unidades y participen en las acciones que desempeña el IMSS-PROSPERA, que se relacionan con brindar servicios de salud con altos estándares de calidad y trato digno a los derechohabientes que acuden a los centros de atención.



Flores Mendoza añadió que “el municipio tiene la disposición de contribuir con las acciones de este noble programa que beneficien a los sectores más desprotegidos de la población en relación a la salud”.



En este sentido, solicitó a los delegados municipales tengan acercamiento con los promotores y voluntarios del IMSS-PROSPERA en las comunidades para canalizar y detectar oportunamente a los ciudadanos que requieran atención médica y que por su condición laboral no tienen acceso formal a ésta.



prospera

ayuntamiento de guadalupe

convenio