Firma Tello un convenio con el Coneval para medición de impacto de combate a la pobreza 

En el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal se reunió este viernes con el Secretario Ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, así como con integrantes del Gabinete estatal, para firmar por primera vez de manera formal para Zacatecas, un acuerdo con el organismo encargado de medir la pobreza en México.



En un comunicado, Tello informó que es primordial tener acceso a una medición de resultados en las políticas locales de orden social; de lo contrario, se correría el riesgo de caer en la autocomplacencia; por ende, el Coneval deberá ser un aliado para su administración.



Refirió que, además, para la creación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2021, se tomaron en cuenta los indicadores para Zacatecas que ofrece el Coneval, de ahí que será más fácil dar seguimiento a los avances y, de ser necesario, modificar las políticas públicas en pro de mejores resultados.



A decir del mandatario, no basta con dar a conocer a los zacatecanos las estrategias a seguir para combatir los rezagos sociales, sino que el trabajo debe estar acompañado de un proceso puntual de evaluación, máxime que los problemas de la entidad son serios y merecen ser tratados como tal.



Alejandro Tello reconoció el prestigio internacional del que goza el Coneval por su rigurosidad; por ende, habrá una retroalimentación en la creación de planes y programas.



Además -agregó-, el organismo podrá hacer recomendaciones a la administración local.



A los integrantes del Gabinete estatal asistentes al evento, el Jefe del Poder Ejecutivo los instruyó a ser receptivos al organismo evaluador de la pobreza, “puesto que trabajar diferente implica brindar soluciones, no justificaciones y lo que no se mide no es susceptible a la mejora; por lo tanto, hay un gran reto y compromiso con Zacatecas”, agregó.



Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Coneval detalló que 56 por ciento de la población de Zacatecas tiene alguna carencia y, por ende, se cataloga como pobre, mientras que 5.6 por ciento de los zacatecanos viven en pobreza extrema.



Detalló que el porcentaje de pobreza extrema está por debajo de la media nacional, que es de 9.5 por ciento; sin embargo, Hernández Licona mencionó que el reto de Zacatecas como en el país es llevarla a cero por ciento.



El titular del Coneval, finalmente, se dijo complacido de apoyar a un Gobierno que empieza; consideró que abrirse a la asesoría y tener acceso a datos fidedignos para la toma de decisiones es una buena señal de buenos resultados.



