Firma Trump salida de Acuerdo Transpacífico 

La medida es una mera formalidad ya que el acuerdo no había sido ratificado por el Senado. Expertos en el tema afirman que era poco probable que la cámara alta lo aprobara ante el escepticismo imperante sobre los acuerdos comerciales y la posibilidad de lleven a la eliminación de empleos.



Trump calificó la decisión de "algo magnífico para los trabajadores estadounidenses".



No queda claro si Trump tratará de concretar acuerdos individuales con las otras 11 naciones que comprenden el pacto, un grupo que según el Banco Mundial abarca el 13,5% de la economía mundial.



Trump sostiene que la pérdida de empleos de fábrica en Estados Unidos se debe a acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, o el que permitió la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio.



WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó el lunes documentos para iniciar el retiro estadounidense del propuesto Acuerdo Transpacífico, cumpliendo así con una promesa de campaña.La medida es una mera formalidad ya que el acuerdo no había sido ratificado por el Senado. Expertos en el tema afirman que era poco probable que la cámara alta lo aprobara ante el escepticismo imperante sobre los acuerdos comerciales y la posibilidad de lleven a la eliminación de empleos.Trump calificó la decisión de "algo magnífico para los trabajadores estadounidenses".No queda claro si Trump tratará de concretar acuerdos individuales con las otras 11 naciones que comprenden el pacto, un grupo que según el Banco Mundial abarca el 13,5% de la economía mundial.Trump sostiene que la pérdida de empleos de fábrica en Estados Unidos se debe a acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, o el que permitió la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio.

