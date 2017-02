Firmeza ante Trump: EPN; seré invariable en mi posición, afirmó Excélsior

Ante integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, expresó que estará invariablemente actuando en la defensa de la soberanía de México y de los intereses de los mexicanos.

“Asumo esta tarea con enorme entusiasmo, repito, y con convicción, porque es un privilegio ser el Presidente de México, y es un mayor privilegio velar por los intereses de los mexicanos”, expuso Peña.

El mandatario recordó a los asistentes que en nuestro país, al igual que en EU, hay un periodo de 90 días de consultas para después renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Peña destacó que México seguirá con la promoción del libre comercio y que prueba de ello es que ya se está entrando de manera más fuerte en Rusia y también ocurrirá con los Emiratos Árabes.



Peña Nieto ofrece ser firme ante EU



Asegura que el país seguirá impulsando una economía abierta, diversificando su comercio.



Ante productores agropecuarios, el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que durante las próximas negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) mantendrá una postura firme frente a Estados Unidos y Canadá en defensa de la soberanía y los intereses de México. “Es para el Presidente de la República, es para mí un privilegio, no sólo porque me lo mandate la Constitución sino en absoluta convicción defender invariablemente la soberanía de nuestro país, la dignidad de los mexicanos y los intereses de todo México, en ello me mantendré incólume, me mantendré invariable en mi posición”, enfatizó.

Tras recordar que esta semana inició un proceso de consulta interna de 90 días para definir el rumbo de la negociación de este mecanismo comercial vigente desde 1994, Peña Nieto señaló que nuestro país se ha distinguido ante el mundo por actuar bajo “formas correctas dentro del ámbito diplomático”, siempre en amplio respeto a los otros países y al mismo tiempo, exigiendo reciprocidad. “En cualquier acuerdo, en cualquier tratado, en cualquier negociación, con Estados Unidos o con cualquier otro país del mundo, el Presidente de la República estará invariablemente en la defensa de la soberanía de México y los intereses de los mexicanos”.

Economía abierta



En otra parte de su discurso, Peña subrayó que contrario a lo que otros opinan, México seguirá impulsando una economía abierta frente al mundo, diversificando su comercio hacia otras regiones o países como Europa, Asia, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, particularmente. “Hoy México dobla su apuesta, México seguirá creyendo en la apertura, en el libre comercio como un pilar que depare desarrollo y prosperidad para los mexicanos”.

Acompañado de gobernadores, integrantes de su gabinete y empresarios, el jefe del Ejecutivo hizo entrega del Premio Nacional Agroalimentario y tomó protesta al nuevo presidente del CNA, Bosco de la Vega Valladolid.



En este marco, destacó que 2016 ha sido el mejor año para este sector al alcanzar los 29 mil millones de dólares en exportaciones, superando así los 27 mil millones de dólares del año anterior y poniéndose por arriba de lo que ingresa a México por remesas, venta de petróleo y turismo.



Por ejemplo, somos líderes exportadores de cerveza, aguacate, jitomate y tequila, entre otros productos.



Refirió que por segundo año consecutivo, México recibió más recursos por los alimentos que exportó que los gastos que hizo en comprarlos de otros países y se logró un superávit en la balanza comercial agroalimentaria, lo cual no ocurría desde hace más de 20 años. “El CNA será importante en la próxima negociación del TLCAN”, adelantó.

Proveedor



A partir del TLCAN, México se convirtió en el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos al pasar del 11 por ciento en 1994, a 20% por ciento en 2016. “Solamente para este evento que se avecina del Súper Bowl ya se exportaron más de 100 mil toneladas de aguacate, más de 200 millones, sólo para el consumo que habrá ese día de guacamole en Estados Unidos”, comentó.

El presidente Peña Nieto destacó que los últimos días “hemos sido testigos de cómo se está expresando de muy diversas formas el profundo orgullo de ser mexicano. Es un sentimiento que ha generado un gran frente común ante los desafíos que vivimos como Nación” .

“Ahora nos corresponde trabajar para que esta capacidad de unirnos frente a la adversidad se materialice en hechos concretos y positivos”, aseguró.



