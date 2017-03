Fiscal investiga si Macri benefició a aerolínea Avianca AP

El fiscal Jorge Di Lello solicitó el miércoles una serie de pruebas al juez Sergio Torres ante la sospecha de que el mandatario, su padre y titular del grupo empresarial Sideco, Franco Macri, y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, habrían cometido los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.



El Ministerio Público Fiscal anunció la medida en su sitio oficial.



El fiscal tomó el caso tras una denuncia de dos diputados opositores que cuestionaron la reciente venta de la empresa Macair Jet -del grupo económico liderado por el padre del presidente- a Avianca, que busca ingresar al mercado de las aerolíneas "low cost" en Argentina.



Di Lello investigará el monto y la forma en que se pagó a la familia Macri luego de que los denunciantes apuntaron que "comprar a la familia de un presidente una compañía aérea con perspectiva de crecimiento intenso en el país representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios".



El presidente rindió un discurso anual el miércoles ante el Congreso, sin hacer referencia al caso. Poco después en el Parlamento el jefe de gabinete de ministros Marcos Peña aseveró que "no hay conflicto de intereses".



Agregó que el gobierno se propone "multiplicar los vuelos, las fuentes de trabajo y la conectividad".



"Eso requiere hacer lo que se hizo: abrir la competencia a todos los que quieran competir. No hay conflictos de intereses, hay vocación de apertura. Lo importante es que se cumplan las reglas", enfatizó el funcionario.



En su mensaje ante los legisladores el mandatario aseguró que se tomarán medidas para evitar que se produzca un conflicto de intereses en su gestión.



La fiscalía también inició la acción penal contra el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin, y el titular del grupo de empresas que conforma Avianca, Germán Efromovich, entre otros empresarios y funcionarios.



La ANAC aprobó en febrero la concesión de más de un centenar de rutas a cinco empresas que habían solicitado operar en Argentina, entre ellas Avian de Avianca.



Dicho organismo dijo días atrás que "resultan temerarias las afirmaciones de supuestas vinculaciones de la familia presidencial con el operador Avian".



Señaló además sobre las rutas que se superponen con los servicios de Aerolíneas Argentinas que "se buscó cuidar" las rutas de la aerolínea nacional "donde la demanda ya se encuentra cubierta con la oferta existente".



Macri es objeto de otras investigaciones en las que también está bajo la lupa el grupo empresarial liderado por su padre. Un fiscal investiga si el presidente incurrió en lavado de dinero o evasión impositiva a partir de su participación en dos firmas de ultramar radicadas en paraísos fiscales.



Otro fiscal abrió una investigación penal a Macri y a dos de sus funcionarios por el acuerdo que suscribió el Estado con el grupo liderado por el padre del mandatario para cancelar una deuda que contrajo cuando administró el servicio postal en los años 90.



El presidente también está imputado por la firma de un decreto que autorizó a familiares de funcionarios a adherirse a una amnistía fiscal.



Las investigaciones no han derivado hasta ahora en el procesamiento del mandatario.



