Fiscalía de Oaxaca ofrece recompensa de 200 mil pesos por presunto feminicida

La dependencia que encabeza Héctor Joaquín Carrillo Ruiz informó que, pese al amplio despliegue de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para cumplimentar la orden de aprehensión contra Rojo Martínez, aún no se ha logrado conocer su paradero.



Por ello, la tarde de este martes se anunció en la página web de la Fiscalía la recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización, detención o aprehensión del presunto responsable del crimen de Ivón Jiménez Camacho, ocurrido en 2013.



El cuerpo de la víctima de 20 años de edad, fue localizado en inmediaciones de la capital de Oaxaca, días después de que fue reportada como desaparecida.



De acuerdo con la fiscal de la Mujer, Rosario Villalobos Rueda la medida es una estrategia legal a fin de llamar la atención de la población para coadyuvar al paradero de probables criminales y en el caso particular, feminicidas.



En agosto 2011, siendo gobernador Gabino Cué se propuso el tipo penal de feminicidio. El Congreso local lo aprobó en 2012 y en octubre se dieron dos decretos de publicación.



El sexenio de Cué concluyó con 582 mujeres asesinadas, entre feminicidios y homicidios de mujeres. En diciembre 2016, en el primer mes de gobierno de Alejandro Murat, se reportaron 12 feminicidios.



