Flores, en Río Grande Oscar Fernández Sánchez

Carnaval en Rio Grande, contrató a dos de los mejores toreros mexicanos del momento y al menos uno de ellos confirmó el pasado domingo que quiere ser figura del toreo.



Me refiero a Sergio Flores quien tuvo a su cargo una de los mejores faenas de la temporada que está por concluir en la Plaza México , no solo se llevó las orejas del que cerró plaza sino que tuvo su cuarta salida a hombros de manera consecutiva en el coso de Insurgentes.



Su alternante del domingo 5 de marzo en la plaza portátil “La Ronda” será Fermín Rivera quien habrá de estar en el cartel del domingo entrante en la México al lado de Nacho Garibay y Arturo Macías.



Rivera ha mostrado una tauromaquia sólida desde hace algún tiempo y de verdad se lamenta no haber sido llamado por la empresa de la México para formar parte de carteles importantes.



Por lo pronto se reporta desde Rio Grande un gran ambiente para la corrida de Carnaval y máxime luego del gran triunfo del torero de Tlaxcala.



Novilladas en Aguascalientes

El pasado fín de semana se dieron a conocer los carteles para la temporada novilleril 2017 en la plaza San Marcos de Aguascalientes y no figura algún novillero zacatecano.



De verdad que nos lastima la actitud de la empresa hidrocálida que vuelve a olvidarse de los jóvenes de esta tierra pero también hay que reflexionar acerca de lo que han hecho los directivos de las escuelas taurinas existentes en la entidad.



No hay que olvidar que años atrás “Zacatecas, Tierra de Toros” incluyó a varios novilleros de esa tierra en sus carteles y en reciprocidad no hubo el mismo trato.



¡Hasta el próximo martes!



