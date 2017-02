Flores, Luévano y Medina respaldan a Tello en la aplicación del impuesto ecológico Karina Navarrete

Flores reconoció el trabajo que realiza el mandatario estatal con una visión estadista no solo para administrar el problema de la situación financiera de años atrás en el estado, sino también para buscar una solución de fondo.



“Yo estoy cierto que la controversia constitucional que promoviera el Gobierno de la República también debiera interpretarse como un respaldo al Gobierno del Estado”, pues aseguró que esta situación permitirá saber si está bien fundamentado.



Agregó que, de ser así, se estaría en posibilidades de “acceder a ese recurso que en justicia nos deben de retribuir industrias que están teniendo la oportunidad de generar empleos, pero también de generar riqueza”.



Luévano Ruiz, por su parte, dijo que el impuesto es de “justicia social”, de regresar un poco de lo que el suelo zacatecano brinda a las empresas, a pesar de la actual disputa legal, por lo que ha iniciado el trabajo y cabildeo para que no se vaya abajo el impuesto.



Consideró que el actual déficit financiero del estado se atribuyen a administración anteriores a la de Miguel Alonso, que brindaron prestaciones que se solventaron en su momento. “Estoy hablando de los gobiernos emanados del PRD, que fueron ellos los que dieron consideraciones y prestaciones económicas que en ese momento se podían, pero que hoy nos da un boquete importante en el estado”, dijo.



El diputado Medina expresó que “el impuesto ecológico puede ser jurídicamente controversial pero es socialmente justo, y en ese sentido me pareció innecesario que Peña Nieto tomara la decisión de interponer la controversia”.



“Es una agresión gratuita a Zacatecas porque no estaban en la indefensión jurídica las empresas mineras, que tienen el interés jurídico para interponer el amparo y derrotar judicialmente el amparo si ese fuera su interés”, expresó.



Tello, dijo Medina, deberá “no echarse para atrás, tiene abogados, debe dar una batalla jurídica ante la Suprema Corte”.



