Ford, comprometido a seguir invirtiendo en México: director nacional

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Resaltó que la planta que se abriría en San Luis Potosífungiría como la tercera; sin embargo, las dos nuevas constructoras que se desarrollarán en Chihuahua e Irapuato compensarán la coyuntura bilateral de Méxicoy Estados Unidos; se invirtieron 2 mil 500 millones de dólares, fue anunciada desde 2015, y producirán transmisiones y cajas de velocidades. Para vehículos (de mediana envergadura). México es sumamente importante para Ford, pues es el principal proveedor de vehículos para el exterior: el 20 por ciento de las transmisiones, cajas de velocidades y refacciones que consume Ford en el mundo, nace en México. Cuando miramos la magnitud numérica (de la nación), es imposible no” alterarse.

El líder empresarial argentino comentó que el material de producción que genera México en un año asciende a los 12 mil millones de dólares, y dichos productos se canalizan a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra ‘y hasta la China’. Con respecto al gravamen que la empresa pagó al estado de San Luis Potosí, refirió que se conversó con las autoridades federales. Y también con las de la Unión Americana para ver que la situación no debía acatar órdenes políticos, sino económicos que sanearan la salud financiera de la empresa. Trabajamos con ambos gobiernos. Se resaltó el plan de negocios americano, para que esto se refleje en la operación global, sin que las demás inversiones se vean” socavadas en su rentabilidad.

Gabriel López dijo que ‘será un proceso largo, y de fundamental relevancia para el futuro del NAFTA y de México. Trabajamos para que vengan los más altos directores de la organización a la inauguración de las plantas: hacemos lo posible, pues poseen una agenda’ muy apretada. Y Ford no está dividido: ‘todo lo que ocurren en la oficina central, sucede en todas las demás’.



