Fortalecer autotransporte, ventana de oportunidad Bernardo Gutiérrez Navarro

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), en la que dejó claro que para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es una prioridad impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral del sector de autotransporte.



Y es que, como informó el secretario, por este medio se moviliza el 56 por ciento de la carga en nuestro país, generando además cerca de 940 mil empleos, lo que significa que empresarios, operadores y toda la cadena que conforma este servicio, son pieza clave para la economía de México.



Por ello la SCT ha tendido puentes para que las cámaras de autotransporte sean parte activa en estrategias, negociaciones y decisiones torales para este sector, mediante un diálogo abierto, en el que se ha incluido a los principales involucrados.



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es consciente de que se trata de un rubro estratégico que se debe fortalecer, dignificar e impulsar, y justo en ello ha trabajado mediante el diseño y aplicación de medidas que contribuyan a mejorar aspectos tan fundamentales como la seguridad, por lo que, incluso el año pasado fueron revisadas las Normas Oficiales 012 y 068 relativas a pesos y dimensiones.



En ese sentido, la SCT realiza programas de verificaciones de pesos y dimensiones, así como de condiciones físico-mecánicas, como hemos hecho en Zacatecas, donde en lo que va del año ya superamos las 200, lo que representa un esfuerzo por garantizar que las unidades que circulan por las vías federales cumplan con la normatividad y con ello contribuyamos a la reducción de accidentes carreteros.



Por otra parte, la SCT también se ha enfocado en facilitar los trámites referentes al Autotransporte a través de la implementación de la Ventanilla Única Electrónica, que representa ahorro significativo de tiempo y recursos para operadores del Servicio Público Federal de Carga, Pasaje y Turismo.



La condición es que el solicitante cuente con su e-firma y a cambio tendrá un servicio más rápido y transparente, acudiendo a la SCT solamente a recoger su Licencia. No obstante, se puede optar por la forma tradicional o presencial.



En el Centro SCT Zacatecas a la fecha han sido realizados más de 80 trámites de solicitud de Permisos y más de 250 de Licencias Federales, las cuales se resuelven en un tiempo récord y con gran eficiencia, por lo que reconozco el trabajo del personal del área de Autotransporte Federal.



Con varios retos por delante, no hay duda que falta mucho por hacer, pero ciertamente esta administración tiene rumbo y objetivos claros sobre lo que se requiere para tener un sistema de transporte más eficiente, seguro y competitivo.



Facebook @Bernardo.Gutierrez.Zac





opinion@imagenzac.com.mx Hace unos días, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, inauguró la Asamblea General Ordinaria 2017 de la(CANACAR), en la que dejó claro que para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es una prioridad impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral del sector de autotransporte.Y es que, como informó el secretario, por este medio se moviliza el 56 por ciento de la carga en nuestro país, generando además cerca de 940 mil empleos, lo que significa que empresarios, operadores y toda la cadena que conforma este servicio, son pieza clave para la economía de México.Por ello la SCT ha tendido puentes para que las cámaras de autotransporte sean parte activa en estrategias, negociaciones y decisiones torales para este sector, mediante un diálogo abierto, en el que se ha incluido a los principales involucrados.La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es consciente de que se trata de un rubro estratégico que se debe fortalecer, dignificar e impulsar, y justo en ello ha trabajado mediante el diseño y aplicación de medidas que contribuyan a mejorar aspectos tan fundamentales como la seguridad, por lo que, incluso el año pasado fueron revisadas las Normas Oficiales 012 y 068 relativas a pesos y dimensiones.En ese sentido, la SCT realiza programas de verificaciones de pesos y dimensiones, así como de condiciones físico-mecánicas, como hemos hecho en Zacatecas, donde en lo que va del año ya superamos las 200, lo que representa un esfuerzo por garantizar que las unidades que circulan por las vías federales cumplan con la normatividad y con ello contribuyamos a la reducción de accidentes carreteros.Por otra parte, la SCT también se ha enfocado en facilitar los trámites referentes al Autotransporte a través de la implementación de la Ventanilla Única Electrónica, que representa ahorro significativo de tiempo y recursos para operadores del Servicio Público Federal de Carga, Pasaje y Turismo.La condición es que el solicitante cuente con su e-firma y a cambio tendrá un servicio más rápido y transparente, acudiendo a la SCT solamente a recoger su Licencia. No obstante, se puede optar por la forma tradicional o presencial.En el Centro SCT Zacatecas a la fecha han sido realizados más de 80 trámites de solicitud de Permisos y más de 250 de Licencias Federales, las cuales se resuelven en un tiempo récord y con gran eficiencia, por lo que reconozco el trabajo del personal del área de Autotransporte Federal.Con varios retos por delante, no hay duda que falta mucho por hacer, pero ciertamente esta administración tiene rumbo y objetivos claros sobre lo que se requiere para tener un sistema de transporte más eficiente, seguro y competitivo. Agregar a favoritos sct

sct zacatecas

asamblea

autotransportes