Fortalecerán a la Policía Municipal con $11 millones Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Este martes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública recibieron las patrullas que se adquirieron con el presupuesto del año pasado.



El presidente municipal José Haro de la Torre expresó que luego de su visita a la Ciudad de México, se consolidó la inversión del recurso en el programa que se trabaja desde hace años.



Explicó que por primera ocasión, se permitirá que mediante el fondo se opere un programa de prevención del delito.



Estas acciones serán a la par del Programa Nacional de Prevención del Delito, en el que también participa el municipio.



El primer edil refirió que el programa se encuentra listo e incluye actividades para involucrar a jóvenes de secundaria y preparatoria.



Del total del Fortaseg, se destinará cerca de un millón 700 mil pesos para la operación del programa municipal.



En tanto que el resto del presupuesto se destinará al equipamiento de la corporación, además de vehículos, armas largas, uniformes y capacitación.



De igual manera, afirmó que buscará atención en la Comisión Nacional de Seguridad a fin de lograr que mayor cantidad de elementos ingresen a la dirección.



Expuso que pese a que se abren las convocatorias para el ingreso, no todos los aspirantes cumplen con los requisitos y se quedan en el proceso de evaluación.



Asimismo, se busca que no tengan bajas en la corporación derivado de los examanes de control y confianza que se aplican a los uniformados.



Haro de la Torre dijo que también tuvo respuesta positiva por parte de Alejandro Pelayo Rangel director de la Cineteca Nacional, para iniciar el proyecto ejecutivo de la instalación de una cineteca en el centro cultural Daniel Peralta.



Además de que se avanzó en la posibilidad de convenir con Petróleos Mexicanos la llegada de asfalto y emulsión para calles de El Mineral.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- El gobierno local operará más de 11 millones de pesos del programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg).Este martes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública recibieron las patrullas que se adquirieron con el presupuesto del año pasado.El presidente municipal José Haro de la Torre expresó que luego de su visita a la Ciudad de México, se consolidó la inversión del recurso en el programa que se trabaja desde hace años.Explicó que por primera ocasión, se permitirá que mediante el fondo se opere un programa de prevención del delito.Estas acciones serán a la par del Programa Nacional de Prevención del Delito, en el que también participa el municipio.El primer edil refirió que el programa se encuentra listo e incluye actividades para involucrar a jóvenes de secundaria y preparatoria.Del total del Fortaseg, se destinará cerca de un millón 700 mil pesos para la operación del programa municipal.En tanto que el resto del presupuesto se destinará al equipamiento de la corporación, además de vehículos, armas largas, uniformes y capacitación.De igual manera, afirmó que buscará atención en la Comisión Nacional de Seguridad a fin de lograr que mayor cantidad de elementos ingresen a la dirección.Expuso que pese a que se abren las convocatorias para el ingreso, no todos los aspirantes cumplen con los requisitos y se quedan en el proceso de evaluación.Asimismo, se busca que no tengan bajas en la corporación derivado de los examanes de control y confianza que se aplican a los uniformados.Haro de la Torre dijo que también tuvo respuesta positiva por parte de Alejandro Pelayo Rangel director de la Cineteca Nacional, para iniciar el proyecto ejecutivo de la instalación de una cineteca en el centro cultural Daniel Peralta.Además de que se avanzó en la posibilidad de convenir con Petróleos Mexicanos la llegada de asfalto y emulsión para calles de El Mineral. Agregar a favoritos fortaseg

seguridad pública

prevención

capcitación

policías municipales

pepe haro

entrega de patrullas