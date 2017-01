Fotogalería: Así recibieron el 2017 en el mundo Excélsior

AUSTRALIA



Tras un año en el que murió una lista aparentemente interminable de artistas, Sídney rindió homenaje a algunos de los más queridos. La popular exhibición pirotécnica en el muelle de la ciudad recordó a Prince y David Bowie e incluyó una selección musical inspirada en ellos.



Las siete toneladas que se lanzaron desde barcazas en el muelle recrearon también por un momento a Willy Wonka, en recuerdo del papel más conocido del fallecido actor Gene Wilder, apuntó la coproductora del espectáculo pirotécnico, Catherine Flanagan. Y también hubo un guiño al clásico de Bowie "Space Oddity" con fuegos artificiales con la forma de Saturno, la Luna y las estrellas. Bowie vivió en Sídney durante unos 10 años en las décadas de 1980 y 1990.



Alrededor de un millón y medio de personas se acercaron al muelle para participar en la fiesta. Un total de 2 mil policías extra vigilaron las calles y se bloqueó el acceso a ciertas zonas peatonales tras los letales ataques con camiones en Berlín y Niza, Francia.





CHINA



Residentes en Beijing y Shanghai, las dos ciudades más grandes de China, cambiarán de año en relativo estado de máxima seguridad, según informaron medios chinos citando a la policía.



La policía de la capital china aconsejó a los ciudadanos que eviten zonas masificadas, vigilen a sus parientes ancianos y niños y estén al tanto de las salidas en los locales a los que acudan.



En su tradicional discurso de Fin de Año, el presidente chino, Xi Jinping, informó el sábado que su gobierno seguirá centrándose en aliviar la pobreza en el país y defender los derechos territoriales chinos en el exterior.





JAPÓN



Las campanas de los templos sonarán a medianoche mientras las familias se reúnen para cenar fideos y llenan los santuarios en la mayor festividad del país.



"Noto ese sentimiento de dualidad", dijo Kami Miyamoto, de 21 años y que estudia economía en la Universidad Meiji de Tokio, que viajó a su localidad natal, Hakusan, en la prefectura de Ishikawa, para el feriado.



"El mundo vira hacia políticas conservadoras aislacionistas", dijo sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Brexit y lo que cree que pasará en las elecciones previstas en Europa en 2017. "Aprendimos lo valioso que es obtener información correcta".



La madre de Miyamoto preparará fideos soba, el plato típico de Nochevieja en Japón, que en su casa llevará cebolletas verdes y gambas. Con la llegada del año nuevo, toda la familia, incluyendo sus hermanos pequeños, acudirá a un templo próximo que, como muchos otros en todo el país, se llenará de personas pidiendo buena suerte para el Año del Gallo, según el horóscopo chino.





INDIA



Para la mayoría en India, el cambio de año es un momento familiar. En Nueva Delhi y en muchas otras ciudades, los diarios están llenos de grandes anuncios de lujosas fiestas en hoteles y restaurantes. Los grandes atractivos de estas fiestas son cantantes y bailarines de Bollywood y estrellas de la televisión.



La policía utilizará alcoholímetros para controlar el consumo de alcohol entre los conductores y centros comerciales y restaurantes reforzarán su seguridad.



La ciudad occidental de Mumbai acogió grandes fiestas callejeras con miles de personas reunidas en la icónica Puerta de la India, una estructura de la época colonial situada en el paseo marítimo frente al Mar Arábigo. Hubo música, bailes y fuegos artificiales.





EMIRATOS ARABES UNIDOS



En Dubai, cientos de miles de personas siguieron los fuegos artificiales que se lanzarán desde los costados del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros.



Las autoridades no repitieron la tensión del año pasado cuando, según la policía, el cableado defectuoso provocó un incendio varias horas antes de la medianoche en The Address Downtown, un cercano rascacielos de 63 plantas que siguen en reparación.





EUROPA



Millones de personas celebran esta madrugada en Europa la llegada del Año Nuevo, con cenas familiares, de viaje en algún lugar o reunidas en espacios públicos de sus ciudades para disfrutar espectáculos de pirotecnia.



Luces multicolores iluminaron el cielo de la mayoría de las capitales y sus monumentos más representativos, donde los festejos se realizaban hasta ahora sin contratiempos pese a los temores de atentados, que obligaron a autoridades a reforzar la seguridad.



