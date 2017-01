Franco Faria jugará en la segunda división de Pumas Excélsior

Tras buscar alguna versión oficial, sin respuesta alguna por parte del club, el presidente del club auriazul, Rodrigo Ares de Parga, explicó en una cadena televisiva respecto a cuál es la situación del exjugador de la Unión de Sunchales con Pumas, además de los motivos por los cuales apareció registrado en el portal web de la Liga MX en la primera división con los felinos.

El muchacho llegó en enero, era libre, llegó a probarse, nos pidió una oportunidad, se la dimos estuvo aquí una semana haciendo unas pruebas y nos pidió Sergio Egea incorporarlo, pero lo tuvimos que registrar en el primer equipo, pero va a estar jugando en la segunda".

"Si en algún momento tenemos un problema en el primer equipo, alguna lesión, podría subir, pero la idea es que esté entrenando en la segunda división y lo tuvimos que registrar en el primer equipo porque ya estaban cerrados los registros de la segunda y con la posibilidad de que pueda subir, pero no es la idea que esté en el primer equipo", comentó Ares de Parga.



Tras su paso por equipos como Unión de Santa Fe (12-14), 9 de Julio de Monteros (14-15), Independiente de Chivilcoy (2016) y Unión de Sunchales (2016) todos estos en Argentina, Faría tomó sus maletas para probar suerte en el futbol mexicano.



"La verdad es que llegó solo, pidió una oportunidad, lo echaron a la cancha y le encantó a Sergio Egea como jugaba, es raro que Pumas haga esto, queremos traer extranjeros de muy alto nivel, pero la verdad nos gustó mucho como juega el muchacho, pidió la oportunidad, se la vamos a dar, primero en segunda y si vemos que puede dar más en la siguiente temporada a lo mejor lo subimos", mencionó el mandamás.



Si tuvo algún costo su contratación Rodrigo Ares de Praga dijo que: "Nada, no nos costó nada, él llegó libre, él se había arreglado con un club en Argentina ser libre, llegó y nos ofreció que quería jugar, que le diéramos una oportunidad que lo viéramos, Alcoba lo conocía y le vamos a dar esa oportunidad".



Franco Miguel Faría originario de Suardi, Provincia de Santa Fe, Argentina, en su paso por los clubes de su país ha tenido 48 participaciones y tan solo ha hecho 7 goles, desempeñándose como extremo por izquierda.



"Juega de extremo por los dos lados, es zurdo, pero puede jugar por los dos lados tanto el izquierdo como el derecho, ya tuvo por ahí un entrenamiento con el primer equipo que jugaron un partido con la segunda. Mo es un muchacho fácil de marcar, pero insisto y quiero dejar en claro que viene para la segunda y con alguna posibilidad de jugar con el primer equipo", concluyó Ares de Parga.



