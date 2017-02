Frenan mineras los préstamos a burócratas Francisco Gabriel Reynoso Torres

Muchos proyectos para cambiar su forma de vida podrían realizarse. Parece medio cursi, aceptan directivos del instituto que maneja Francisco Martínez; pero, puntualizan, así es.



La condición para que la burocracia disponga de recursos para comprar o remodelar su casa, cambiar la carcacha por un último modelo o irse de vacaciones a Europa, es que el gobernador Alejandro Tello y sus escuderos, los secretarios de Finanzas y Agua, Jorge Miranda y Víctor Armas, ganen la batalla del impuesto ecológico a las trasnacionales Peñoles, Goldcorp y Grupo Modelo.



Y también a algunas empresas locales que, soterradamente, tiran la piedra y esconden la mano.



Repartir fortuna

Para este año, el Issstezac tiene presupuestados 50 millones de pesos para otorgar préstamos a los trabajadores. Empero, este año no se ha podido autorizar ninguno. No hay dinero en caja.



El año pasado, con Víctor Rentería en el timón -Martínez lo relevó en el último trimestre- se hicieron 913 préstamos por un total de 90 millones de pesos.



Para este año, el presupuesto original es de 50 millones. Empero, Paquito Martínez dice que cuando el Cobaez que dirige Rafael Sánchez Andrade pague su adeudo de 200 millones, todo ese dinero se destinaría a atender las demandas de préstamos de los trabajadores.



Es decir, habría una bolsa de 250 millones de pesos para –como reza la publicidad de la Lotería Nacional– repartir fortuna.



Cuentas pendientes

La explicación –dicen los expertos– es muy simple. El gobierno de Tello necesita corregir urgentemente, y de raíz, es decir, estructural, no coyunturalmente como cada año, el déficit educativo de mil 800 millones de pesos.



Para lograr ese objetivo el Ejecutivo necesita los recursos presupuestados del impuesto ecológico. Y corregir el déficit educativo implica pagar la concurrencia de los organismos descentralizados de educación, como Cobaez, Cecytez, tecnológicos, etcétera.



Y aunque la complejidad del Colegio de Bachilleres es más grande, y habría que revisar otros aspectos, como el contrato colectivo de trabajo que ha dado privilegios indignos a los trabajadores sindicalizados, el impuesto ecológico permitiría al Ejecutivo pagar al Cobaez una parte de sus adeudos para que éste pagara los propios al Issstezac, IMSS y Secretaría de Hacienda.



Nuevo procurador

Pocos en el estado saben que la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente de Zacatecas, anunciada por el gobernador Alejandro Tello, ya se constituyó formalmente y empezó a operar.



Su titular sería Salvador Esaú Constantino, quien fue regidor del PRI en tiempos de Gerardo Félix y luego se afilió al Partido Verde, con el cual ha ocupado posiciones de dirigencia. En el trienio pasado fue regidor del PVEM en el cabildo de Trancoso que presidió Ricardo de la Rosa.



Salvador Constantino –comentan abogados expertos– tejerá muy fino para no invadir terrenos federales que vigila la Procuraduría Federal del Medio Ambiente.



Por lo pronto, el procurador estatal del medio ambiente se ha mantenido a una distancia muy prudente del conflicto suscitado entre el gobierno estatal y las mineras trasnacionales por el impuesto ecológico.



Nombres y apellidos

El pleito entre el gobierno tellista y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de Rosario Robles podría, en breve, volver a ocupar espacios en la prensa.



Está confirmado que el presidente de Fresnillo, José Haro de la Torre, ratificó su denuncia de intento de extorsión. Y lo hizo con nombres y apellidos de los empresarios que, a nombre del delegado estatal de la Sedatu, Rolando Garza, lo visitaron, a él y a otros alcaldes, para tratar de “vacunarlo”.



Contó el munícipe que varios fulanos, que se identificaron como empresarios y enviados de Garza, le pidieron que les asignara contratos de obras a cambio de que le llegara rápido el impuesto minero.



Y también le ofrecieron, a cambio de una “mochada”, reactivar el programa Habitat que permanecía suspendido. Y es que la Sedatu, por problemas financieros del gobierno federal, mantuvo congelados los recursos de ese rubro. A Zacatecas, en promedio, le tenían retenidos 11 millones de pesos.



Espuma por la boca

Quienes conocen los antecedentes del choque Tello-Robles cuentan que Haro de la Torre, de facto, fue quien prendió la chispa.



El día que el gobernador denunció públicamente al delegado Garza y las corruptelas de sus amigos, Rosario Robles tuvo una reunión con varios presidentes municipales.



Medio encabritada, la titular de la Sedatu calificó al gobernador de imprudente y pidió que si alguno tenía quejas ciertas las expresara frente a ella.



Chayo supuso que los alcaldes se quedarían callados para no “desnudar” a Rolando Garza frente a ella. Pero se equivocó. José Haro pidió la palabra y confirmó que el delegado de la Sedatu le había enviado varias personas con la intención de extorsionarlo. Luego, otros alcaldes, “encarrerado el gato”, también se animaron y denunciaron.



La Chayo –dicen quienes la vieron– salió de la reunión echando espuma por la boca.



Mafia poderosa

Judit Guerrero se fajó las enaguas e hizo lo que parecía imposible: dos estacionamientos públicos del Centro Histórico darán servicios hasta las 4 de la madrugada.



Y todavía más. La alcaldesa de Zacatecas enfrentó a la mafia de antreros –en los últimos trienios, presididos por Cuauhtémoc Calderón, Arnoldo Rodríguez y Carlos Peña, fue intocable y pudo impunemente multiplicar sus lugares de vicio y prostitución–.



El sábado amanecieron clausurados los bares El Apolo y Estadio. Operaban –para que se vea el tamaño de la corrupción– sin licencia y sin respeto a ningún reglamento.



El enemigo de todos

A cada capillita le llega su fiestecita. Y todo indica que al presidente estatal del PAN, Arturo López de Lara, diputado local y primo lejano de Alejandro Tello, le llegó su hora.



La semana próxima –festejan militantes de la “Familia Peluche” que lidera Ramón Medina Padilla– se hará la convocatoria para la elección de la nueva mesa directiva.



Cuentan que López de Lara hizo circo y maroma para aplazar el proceso y mantenerse en el poder.



Empero, la presión de más de 70 consejeros estatales logró que el CEN de Ricardo Anaya dejara de solapar al “pariente cómodo”.



Para contener por la dirigencia estatal, hasta ahora habrían levantado la mano Noemí Luna –sería la favorita para ganar la elección; es alfil de Chabelo Trejo y, como resultado de un acuerdo con la “Sagrada Familia” llevaría a Joel Arce como secretario general–; Guadalupe Medina –que va a todas– Laura Becerra Chiw y Ernesto Silva.



La elección de la nueva dirigencia estatal del PAN se definirá en las urnas. Podrán sufragar alrededor de 10 mil militantes inscritos en el padrón partidista. El cálculo optimista de participación no pasa de 5 mil. Es decir: 50% del panismo local.



Lo importante del relevo –advierten panistas identificados con la doctrina del yunque– radica en negociar con inteligencia para que en 2018, en lo local, se concrete la alianza con el PRD. Y se tenga claro que el enemigo de todos es el PRI y tanto de la Presidencia de la República como en Zacatecas hay que echarlo a puntapiés.



En 2018 –resumen panistas– el objetivo debe ser ganar las senadurías de mayoría, al menos dos de las cuatro diputaciones federales, 10 o 12 distritos locales y la mayoría de los 58 gobiernos municipales.



Circo, maroma y bufonadas

Con tal de convencer a la gente de que son lo que no son, los políticos, de todos los partidos, hacen circo, maroma y teatro.



El año próximo habrá elecciones en todo el país, “la madre de todas las elecciones”.



Enrique Peña Nieto, para felicidad de muchos y pesar de unos cuantos, sale de Los Pinos, se renuevan las cámaras del Congreso de la Unión; en Zacatecas, el Congreso y los 58 ayuntamientos.



Habrá así, pues, puestos de dulce, chile y manteca. Para todos los gustos y ambiciones.



En ese afán de congraciarse con los electores, los políticos acuden a bautizos, bodas, cumpleaños y entierros. Las corridas de toros, palenques y ferias son los eventos preferidos por quienes necesitan baños de pueblo.



En los toros, en la Feria de la Candelaria, el alcalde Nacho Castrejón parece estar acostumbrado al ridículo. Ante la rechifla del respetable, el empresario se colocó una montera de torero y saludó muy castizo con su barriga de picador.



En el mismo tendido, los priístas Lyndiana Bugarín –no distingue entre un torero y un monosabio–, Carlos Peña y Chema González se llevaron el mayor abucheo: la gente pedía para ellos arrastre lento.



En otro lugar de la plaza, Saúl Monreal, con su inseparable mesita, ofrecía regalar un toro… cuando sea senador.



En el burladero del coso –todos se burlaban de ellos– los perredistas Rafael Flores e Iván de Santiago, solos como solitarias, esperaban turno para el destazadero.



En barrera de sombra, Cuauhtémoc Calderón y Karina Pérez presumían su cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Y la raza malora decía, parafraseando a El Peje: “Estos bueyes no los tiene ni Obama”.



Retazo con hueso

Trasciende en las filas de Morena estatal, liderado por Fernando Arteaga, que María Teresa Inguanzo sería candidata a la presidencia municipal de Zacatecas, en 2018. Chole Luévano estaría descartada para esa posición. Según los súbditos de Andrés Manuel López Obrador, La Chata ya está muy quemada. Y su físico, con todo y que se pinta el pelo de morado o color zanahoria y que se ha hecho varios restiramientos de cutis para quitarse la papada y las bolsas de los párpados, no es muy atractivo para los electores. Teté Inguanzo, en cambio, es joven, muy bonita y con un cuerpo lleno de curvas. Por lo que se sabe, el cambio ya es decisión tomada. Tomada por Ricardo Monreal, por supuesto.



Origen del pleito

Cuentan los metomentodo de la política que el pleito entre Pedro Inguanzo papá y Miguel Alonso fue motivado precisamente por las aspiraciones políticas de Teté. Mito y verdad, aseguran que don Perico le pidió al gober que hiciera candidatos a Periquín Inguanzo, entonces secretario de Turismo, y a Teté. Al primero a presidente municipal de Zacatecas. Y a ella a diputada local por uno de los distritos de la capital. La negativa de Miguel fue rotunda. La presidencia estaba comprometida para Lucía Alonso, que al final fue candidata a diputada, y los distritos uno para su cachorro Carlos Peña y el otro para su aliado verde. Además –les habría subrayado– Periquín era y seguiría siendo en el quinquenio de Alejandro Tello, secretario de Turismo.



Primero lo primero

Al final de su sexenio, Miguel Alonso envió una iniciativa de ley de estacionamientos públicos. El Congreso, impulsado por la mayoría priísta que pastoreaba Héctor Pastor, lo aprobó de volada. Esa ley permanece como letra muerta. Y es que los municipios no han construido las leyes reglamentarias para que los dueños de esos lugares cumplan con horarios, tarifas, baños limpios, salidas de emergencia, extinguidores y personal debidamente capacitado y pagado. Así pues, Judit Guerrero tendrá, más que convencer a los dueños de estacionamientos para que trabajen hasta las primeras horas de la madrugada, apurarse en hacer su reglamento.



Pagan con alimentos

Ante la necesidad urgente de cosechar voluntades y simpatías de la gente, los políticos echan a volar la imaginación para inventar proyectos de “alto beneficio social”. Salvador Llamas, al que muchos acusan de “político tutifruti” –ha militado en Convergencia, luego Movimiento Ciudadano, PT, Morena y ahora PAN– creó la organización Enlaza. El objetivo es llevar alimentos a los más pobres. Y que los paguen quienes no lo son tanto. Enlaza organizó la rifa de patinetas eléctricas y los números se compran con bolsas de frijol, arroz, lenteja y de otros comestibles.



Méritos propios

La comunidad artística y cultural del estado recibió con beneplácito que Judit Guerrero nombrara a Norma Lucía Michel Sandoval como responsable de la muy difícil tarea del desarrollo urbano y medio ambiente. Afirman que Michel, por méritos propios, es la mujer más preparada para defender el patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad. Opinan que Alejandro Tello debió ponerla al frente de la Junta Estatal de Monumentos, en lugar del ingeniero químico Rafael Sánchez Preza. Consideran que el gobernador se equivocó y pronto pagará las consecuencias.



Agua barata

Enrique Flores Mendoza visualiza otro proyecto de alto impacto social. Negocia con la Secretaría del Agua, de Víctor Armas, que 100% del agua que se trate en la planta de Osiris se pueda vender a productores de hortalizas de las distintas comunidades de Guadalupe. Dice el alcalde que muchos campesinos tienen concesiones para explotar pozos de agua. Empero no lo hacen porque unos están agotados y en otros resulta muy cara la extracción por la profundidad alcanzada. Con el agua tratada tendrían tarifas muy económicas y accesibles. El problema es la infraestructura para acarrear el líquido.





