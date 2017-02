Frente a amenazas de Trump, México defiende a connacionales: diputados Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, destacó que nuestra nación resiste y protege los principios de nuestra Carta Magna



El legislador priista afirmó que en la actualidad México tiene un destacado papel en los distintos organismos multilaterales y, de manera especial, en la coyuntura por la que transita el país.



Refirió que al ser protagonista en las relaciones en el Continente Americano, particularmente con Estados Unidos y Canadá, ha generado que esta parte geográfica sea analizada, principalmente por el llamado a un nuevo orden internacional, promovido por el mandatario estadounidense.



Reiteró que ante las posturas del presidente Donald Trump frente a nuestra Nación, en distintos foros, momentos y tonos, México ha defendido los intereses nacionales.



En este orden de ideas, Giorgana Jiménez estimó que México debe ir a una revisión del Tratado de Libre de Comercio, con fines de actualización y modernización en áreas económicas que han evolucionado como las ventas por internet, que “no tienen ninguna referencia ni regulación en este tipo de tratados” y no únicamente referidas a las ventajas competitivas.



De igual forma, consideró necesario hacer una revisión en todos los temas de la agenda bilateral como la migración, remesas, comercio, educación, fronteras, seguridad, narcotráfico y tráfico de armas, a fin de revalorar y rediseñar la relación entre senadas naciones que pasa por un momento crítico.



Frente a los acontecimientos internacionales, la actuación del ejecutivo se sustenta, acotó, en los principios rectores en materia internacional contemplados por el artículo 89, fracción X, de la Constitución, que le confieren la facultad y responsabilidad de conducir la política exterior.



Entre estos principios normativos, destacó: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y solución pacífica de controversias, proscripción de las amenazas, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto, protección y promoción de los derechos humanos, así como la lucha por la paz y la seguridad internacional.



En tanto, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama dijo que a partir de la elección del presidente de Estados Unidos se tiene un gran reto de modernización de nuestra relación con ese país en todos los sectores: político, económico y cultural. Compartimos una frontera de poco más de tres mil kilómetros con Estados Unidos; no existe ninguna que divida a dos países tan distintos en el mundo. En México somos casi 120 millones de habitantes y en EU son 325 millones; en el mundo somos siete mil 400 millones de habitantes”, comentó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, nuestra nación ha resistido y defendido los derechos de nuestros connacionales y los principios de nuestra Carta Magna con responsabilidad, aseguró el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Manuel Giorgana Jiménez.El legislador priista afirmó que en la actualidad México tiene un destacado papel en los distintos organismos multilaterales y, de manera especial, en la coyuntura por la que transita el país.Refirió que al ser protagonista en las relaciones en el Continente Americano, particularmente con Estados Unidos y Canadá, ha generado que esta parte geográfica sea analizada, principalmente por el llamado a un nuevo orden internacional, promovido por el mandatario estadounidense.Reiteró que ante las posturas del presidente Donald Trump frente a nuestra Nación, en distintos foros, momentos y tonos, México ha defendido los intereses nacionales.En este orden de ideas, Giorgana Jiménez estimó que México debe ir a una revisión del Tratado de Libre de Comercio, con fines de actualización y modernización en áreas económicas que han evolucionado como las ventas por internet, que “no tienen ninguna referencia ni regulación en este tipo de tratados” y no únicamente referidas a las ventajas competitivas.De igual forma, consideró necesario hacer una revisión en todos los temas de la agenda bilateral como la migración, remesas, comercio, educación, fronteras, seguridad, narcotráfico y tráfico de armas, a fin de revalorar y rediseñar la relación entre senadas naciones que pasa por un momento crítico.Frente a los acontecimientos internacionales, la actuación del ejecutivo se sustenta, acotó, en los principios rectores en materia internacional contemplados por el artículo 89, fracción X, de la Constitución, que le confieren la facultad y responsabilidad de conducir la política exterior.Entre estos principios normativos, destacó: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y solución pacífica de controversias, proscripción de las amenazas, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto, protección y promoción de los derechos humanos, así como la lucha por la paz y la seguridad internacional.En tanto, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama dijo que a partir de la elección del presidente de Estados Unidos se tiene un gran reto de modernización de nuestra relación con ese país en todos los sectores: político, económico y cultural. Agregar a favoritos donald trump

méxico

diputados

enrique peña nieto

amenazas