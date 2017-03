​Frente a la naturaleza no hay argumentos: fotógrafo Pepe Soho Excélsior

El ganador de la Copa Mundial de Fotografía en Japón consideró que en México no hay nada que lamentar, ya que el país está lleno de tesoros















En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Radio, el ganador del primer lugar en la Copa Mundial de Fotografía en la categoría de naturalezacompartió que, 'Believe', imagen con la que obtuvo el premio fue resultado de un proceso de lucha, ya que al hacerla era aquejado por problemas de salud. Frente a la naturaleza no hay argumentos, yo estoy fotografiando la pintura de Dios”, expresó.



Le pongo ‘Belive’, porque hace cuatro años tuve un problema de salud y de depresión muy fuerte, y cuando estaba en el agujero muy fuerte de esta depresión, estaba en Chapultepec compré una camarita y mira hasta dónde llegué”, comentó.

Pepe Soho dijo que la fotografía en su vida, inició como una idea, una forma de probar y de buscar su pasión, ya que antes de dedicarse de lleno a eso, estuvo apostando por la escultura y otras actividades que no captaron del todo su atención.

No saben lo importante que es ocuparse, la pasión, sal de tu mente, sal de la loca de la azotea, la única forma es salir, mucha gente trabaja”, compartió.

Aseguró que la belleza de los paisajes que ha apreciado alrededor del mundo,no se comparan a los que se exhiben en el territorio mexicano.

Viajando por el mundo, me di cuenta del bonito país que tenemos”, comentó.



Lástima de nada, nuestro país está increíble, tiene tesoros que uno debe valorar, creo que es tiempo de darle importancia a lo que tenemos, esta bella naturaleza”, enfatizó.

Soho expuso que, sobre su experiencia en la Copa Mundial de Fotografía realizada en Japón, que lo llenó de profundo orgullo el poder conquistar un premio, ya que compitió con personas de diferentes países. Quedamos en sexto lugar mundial, países primermundistas que cuentan con todo el recurso y el apoyo, quedaron por debajo de nosotros”, añadió.

Asimismo, indicó que a partir del 17 de marzo se abrirá una exposición con su trabajo en el Museo José Luis Cuevas.



gente

fotógrafo

naturaleza

méxico