Fresnillo, entre la explotación y el desperdicio de agua  

Laura Herrera, directora del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (Siapasf), explicó que en estos se tiene una recarga del 132%, pero se explotan a más del 135 por ciento.

La titular del Siapasf reconoció que este es un tema serio, preocupante y delicado, por el que solicita a todos los usuarios que cuiden y reciclen el agua.



Manifestó que hay inversiones importantes para sectorizar la ciudad y dar suministro ordenado eficiente. También se pretende que con las plantas tratadoras el agua potable que se usa en materia de industria y en la agricultura pueda ser reutilizada.



Para ello, Herrera aseguró que las plantas tratadoras ya están concluidas, pero están haciendo las pruebas de manejo y estabilización, por lo que se autorizó el cobro de saneamiento, con lo que se pagarán las multas y se convertirá en infraestructura para beneficiar a los usuarios.



Además, expuso que aunque el sistema no tiene macro ni micromedidores, los estudios sugieren que se pierde el 40% del suministro en fugas o tomas clandestinas.



Sobre lo último, dijo que es un tema que lacera y lastima al Siapasf, pues cuando las conexiones las realizan de manera ilegal se conectan a las tuberías generales, por lo que estos tienen agua las 24 horas del día, además de que dañan la infraestructura del sistema.



Esta situación, manifestó la funcionaria, además de afectar al sistema también daña a los usuarios que pagan puntualmente, pues tienen que esperar al tandeo.



Por ello, Laura Herrera comentó que apuesta a la conciencia de los usuarios para que realicen el pago puntual de los recibos y haya eficiencia el sistema.



Para mejorar la situación del sistema, Herrera realizó una revisión de las deficiencias del sistema que se encontraron en el nivel administrativo, comercial y de distribución.



“Me he dado a la tarea de revisar que el usuario que demanda el líquido cuánto le estamos dando, pero nunca será suficiente, la población no tendrá agua las 24 horas en su casa”, expuso.



A pesar de ello, Laura Herrera aseguró que el 100% de la población de la mancha urbana y las comunidades Estación San José, Morfín Chávez, Carrillo, Laguna Seca y El Obligado tienen suministro del vital líquido, de estos, el 85% lo recibe mediante la red y el 15% con pipas.



Sobre el problema para dar atención a la población, la titular del Siapasf, expuso que el crecimiento tan rápido de la mancha urbana con una población demandante de los servicios, es algo que agrava esta situación.



Debido a ello van a solicitar que hagan estudios de factibilidad para saber si el sistema puede cumplir con la cantidad de volumen requerido.



“Nos pone en una situación complicada para poder brindar el servicio a los usuarios que requieren las 24 horas”, expresó la titular del Siapasf.



