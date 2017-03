Fresnillo, foco rojo en abigeato: ministeriales Gema Gallegos

Manifestaron que otros municipios que comparten esta situación son Río Grande, Juan Aldama y en el sureste del estado: Ojocaliente, Pinos y Loreto.



Para combatir este delito, refirieron que hay dos unidades conformadas por cuatro elementos cada una.

La zona más problemática en Fresnillo se ubica en las comunidades Trujilo, Rancho Grande y las áreas colindantes con Valparaíso.



Consideraron que dar con los responsables del robo de ganado es una tarea complicada, pues los hurtos se dan en lugares en los que no hay testigos.



En lo que va del año, dijeron se han realizado nuevas denuncias, sin embargo han realizado alrededor de una veintena de investigaciones que quedaron pendientes del otro grupo.



Aunque reconocieron que de estas, no se han arrojado datos favorables, por las circunstancias antes mencionadas.



Refirieron que para evitar el abigeato, animales que no lleven arete no se van a poder mover.

“Se pondrán bajo resguardo del MP hasta que demuestren su propiedad ya sea con el arete o con la guía”, remarcaron.



Refirieron que hasta el momento, atracan llevándose entero al animal y se registró un caso en el que se llevaron a seis animales de un solo corral.



Los policías ministeriales adscritos a la agencia especializada contra el abigeato pidieron a los ganaderos que les tengan confianza y que no hagan caso omiso de la guía y del arete. También instaron a los productores a que si tienen algún dato se los hagan llegar.



