Fresnillo se excede en el gasto Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Pese a que regidores solicitaron en la Comisión de Hacienda y Vigilancia la intervención de personal de la Auditoría Superior del Estado en el análisis de la cuenta, en esta sesión se aprobó la cuenta pública por mayoría.



Durante su intervención en la reunión, la directora de Finanzas y Tesorería, María Gabriela Valdés Rodríguez, explicó que de acuerdo con el informe de la cuenta pública del año pasado se encontró que la administración tuvo ingresos por 727 millones 379 mil 55 pesos.



Sin embargo, los egresos correspondieron a 948 millones de pesos, aproximadamente, por lo que se detectó un desfase en las cuentas.



Previamente, al presentar los informes de egresos e ingresos de diciembre del año pasado, la directora expuso que la administración municipal que terminó en septiembre, no dejó dinero en las cuentas, pese a los múltiples compromisos del gobierno local.



A los miembros de la comisión se les solicitó que aprobaran la presentación de los informes correspondientes a junio, julio, agosto y parte de septiembre que formaron parte del ejercicio de la administración anterior.



Amelia Carrillo Flores, síndico municipal y presidente de la comisión, explicó que la personal de la Auditoría Superior del Estado les pidió que presentaran dichos informes ante los regidores y el pleno del cabildo para que se cerrara el ciclo del año pasado.



En tanto que los regidores Raúl Ulloa Guzmán y Rubén Méndez Hernández, independiente y de Morena, expresaron que no deberían asumir la responsabilidad que tuvieron los exregidores y que permitieron que se tuvieran los conflictos actualmente.



Ulloa Guzmán solicitó a la síndico que se pidiera la presencia de representantes de la ASE para aclarar que no habrá observaciones para la administración actual, pues consideró que al aprobar los puntos hay un “carpetazo” al respecto.



Los temas se abordarán en esta semana en el pleno del cabildo, pues el límite para la presentación de la cuenta es el 15 de marzo



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Derivado de la falta de planeación en la aplicación del presupuesto 2016, los egresos superan por más de 221 millones de pesos a los ingresos en dicho año.Pese a que regidores solicitaron en la Comisión de Hacienda y Vigilancia la intervención de personal de la Auditoría Superior del Estado en el análisis de la cuenta, en esta sesión se aprobó la cuenta pública por mayoría.Durante su intervención en la reunión, la directora de Finanzas y Tesorería, María Gabriela Valdés Rodríguez, explicó que de acuerdo con el informe de la cuenta pública del año pasado se encontró que la administración tuvo ingresos por 727 millones 379 mil 55 pesos.Sin embargo, los egresos correspondieron a 948 millones de pesos, aproximadamente, por lo que se detectó un desfase en las cuentas.Previamente, al presentar los informes de egresos e ingresos de diciembre del año pasado, la directora expuso que la administración municipal que terminó en septiembre, no dejó dinero en las cuentas, pese a los múltiples compromisos del gobierno local.A los miembros de la comisión se les solicitó que aprobaran la presentación de los informes correspondientes a junio, julio, agosto y parte de septiembre que formaron parte del ejercicio de la administración anterior.Amelia Carrillo Flores, síndico municipal y presidente de la comisión, explicó que la personal de la Auditoría Superior del Estado les pidió que presentaran dichos informes ante los regidores y el pleno del cabildo para que se cerrara el ciclo del año pasado.En tanto que los regidores Raúl Ulloa Guzmán y Rubén Méndez Hernández, independiente y de Morena, expresaron que no deberían asumir la responsabilidad que tuvieron los exregidores y que permitieron que se tuvieran los conflictos actualmente.Ulloa Guzmán solicitó a la síndico que se pidiera la presencia de representantes de la ASE para aclarar que no habrá observaciones para la administración actual, pues consideró que al aprobar los puntos hay un “carpetazo” al respecto.Los temas se abordarán en esta semana en el pleno del cabildo, pues el límite para la presentación de la cuenta es el 15 de marzo Agregar a favoritos comisión de hacienda

aprobación de la cuenta pública

gabriela valdés

dirección de finanzas y tesorería