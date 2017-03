Se incendia auto mientras estaba en funcionamiento, no hay lesionados Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El incidente sucedió la tarde de este viernes en el boulevard Héroes de Chapultepec frente a Ciudad Administrativa y participó un Chevrolet Corsa color azul, placas de circulación ZDB 311 C, tripulado por dos mujeres que se desplazaban en el sentido hacia Guadalupe.



Abajo del puente Centenario fueron sorprendidas por una gran cantidad de humo que salía del cofre y al orillarse el fuego se hizo presente.



El hecho no pasó desapercibido por personas que pasaban por el lugar quienes de inmediato lo reportaron.

Al lugar se trasladaron bomberos de la Dirección Estatal de Protección Civil que llegaron para controlar la situación, sin embargo, algunos cables y mangueras ya habían sido consumidas por el calor.



Las causas no se dieron a conocer con exactitud, no obstante, no descartaron que algunos cables expuestos y sin aislamiento hayan provocado una chispa cerca de algunos conductos de gasolina.



El hecho acabó en un susto y cuantiosas pérdidas materiales que evitaron que el coche siguiera avanzando por lo tuvo que ser retirado por una grúa.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Un vehículo comenzó a arder en llamas debido a un corto circuito en el área del motor que obligó a la conductora a orillarse y ponerse a salvo junto con una compañera ya que el fuego rápidamente se expandió.El incidente sucedió la tarde de este viernes en el boulevard Héroes de Chapultepec frente a Ciudad Administrativa y participó un Chevrolet Corsa color azul, placas de circulación ZDB 311 C, tripulado por dos mujeres que se desplazaban en el sentido hacia Guadalupe.Abajo del puente Centenario fueron sorprendidas por una gran cantidad de humo que salía del cofre y al orillarse el fuego se hizo presente.El hecho no pasó desapercibido por personas que pasaban por el lugar quienes de inmediato lo reportaron.Al lugar se trasladaron bomberos de la Dirección Estatal de Protección Civil que llegaron para controlar la situación, sin embargo, algunos cables y mangueras ya habían sido consumidas por el calor.Las causas no se dieron a conocer con exactitud, no obstante, no descartaron que algunos cables expuestos y sin aislamiento hayan provocado una chispa cerca de algunos conductos de gasolina.El hecho acabó en un susto y cuantiosas pérdidas materiales que evitaron que el coche siguiera avanzando por lo tuvo que ser retirado por una grúa. Agregar a favoritos seguridad

incendio

accidente

boulevard