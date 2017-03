Fuerte movilización por robo a casa-habitación Redacción

La movilización se registró este viernes pasada la 1 de la tarde ante la mirada atenta de los vecinos que veían cómo la propiedad era resguardada por las fuerzas de seguridad.



El inmueble se trataba de un espacio con las características de una quinta de la que sobresalía una cúpula del parte central.



En el lugar trascendió que el despliegue de elementos castrenses y policiacos de debió a la localización de una manta firmada por un grupo delincuencial en esta finca donde fue reportado un robo en su interior.



Extraoficialmente trascendió que esta propiedad le pertenece a un sacerdote aunque la información no fue confirmada por ninguna autoridad.



El monto de lo robado no fue precisado aunque trascendió que la presencia de los soldados obedecía a la presunta manta firmada por una célula delictiva.



El lugar permaneció sitiado por más de una hora y media hasta que los peritos adscritos a la procuraduría terminaron sus labores adentro de la propiedad como parte de las investigaciones.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Las inmediaciones de la calle Matías R. en la comunidad de Cieneguitas fuer sitiada por elementos del Ejército Mexicano, Policía Preventiva y de la Policía Ministerial ante la sorpresa de los pobladores.

