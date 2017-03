Fufurufa, un detalle para soñar Daniel Torres

Elsa Quintana, se interesó por los cojines decorativos cuando adquirió uno en una Feria de Diseño para su hija Luna, y al que más tarde llamaron Charquito, ya que la pequeña se encariñó con él.



El aspecto de Charquito cambió drásticamente después de la primera vez que ingresó a la lavadora, pues los materiales con los que fue creado no soportaron el proceso.



Tras este suceso Quintana, quien es una chef originaria del estado de Chihuahua, decidió emprender con una marca para crear estos artículos hechos con materiales de calidad para lograr extender su vida útil.



Fue así que a finales de 2016 nació Fufurufa, una marca que crea cojines decorativos que no cumplen con formas específicas, y que además sus diseños a base de bordados, los convierten en duraderos pero sobre todo cómodos y lindos.



La joven marca también puede crear cojines personalizados y complacer a sus clientes por medio de la forma, el tamaño y la textura deseada.



Estos últimos requieren de un depósito previo, ser pedidos con tres días de anticipación y los interesados deben especificar claramente el diseño esperado para que al entregarse cumpla sus espectativas, esto lo pueden hacer a través de su página en Facebook.



Elsa Quintana, directora creativa; Carlos Rivas, diseñador gráfico, y Nallely Reyes, responsable de los procesos textiles.



