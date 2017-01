Funcionarias no dejan hueso en la Seduzac Alejandro Wong

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Dos funcionarias de este municipio no quisieron renunciar a su salario de la Seduzac y siguieron cobrando en la nómina magisterial. (Cortesía)



Margarita Calderón Preciado, encargada de la Biblioteca Municipal, siguió cobrando 15 mil pesos mensuales durante el 2016.



Consuelo López Núñez, presidenta honorífica del DIF municipal, también cobraba 22 mil pesos mensuales más estímulos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, según un informe de Ana Lilia Rojas, jefa del Departamento de Personal en la Seduzac.



Víctor Manuel Rodríguez Durán, encargado de Cultura en Nochistlán, sí pidió licencia sin goce de sueldo, pero lo hizo hasta el 22 de septiembre, cuando el actual gobierno ya había iniciado funciones.



wong@imagenzac.com.mx NOCHISTLÁN.- Dos funcionarias de este municipio no quisieron renunciar a su salario de la Seduzac y siguieron cobrando en la nómina magisterial, a diferencia del alcalde Armando Delgadillo Ruvalcaba, quien sí pidió licencia.Margarita Calderón Preciado, encargada de la Biblioteca Municipal, siguió cobrando 15 mil pesos mensuales durante el 2016.Consuelo López Núñez, presidenta honorífica del DIF municipal, también cobraba 22 mil pesos mensuales más estímulos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, según un informe de Ana Lilia Rojas, jefa del Departamento de Personal en la Seduzac.Víctor Manuel Rodríguez Durán, encargado de Cultura en Nochistlán, sí pidió licencia sin goce de sueldo, pero lo hizo hasta el 22 de septiembre, cuando el actual gobierno ya había iniciado funciones. Agregar a favoritos nochistlán

seduzac

armando delgadillo ruvalcaba

dif municipal