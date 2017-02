Gael García: 'Estoy en contra de cualquier muro que nos quiera separar' Excélsior

Antes de presentar el segundo premio, Gael García Bernal dio un pequeño discurso acerca de los inmigrantes y por supuesto el muro de Trump.

Las cintas animadas son poderosa como cualquier película y los personajes son igual de divertidos, complejos e inspiradores', comenzó Steinfel



Algunos actores son como trabajadores inmigrantes, trabajan alrededor del mundo, construimos familias, historias y vidas que no pueden ser divididas. Como un mexicano, un latinoamericano, como trabajador migrantey como ser humano, estoy en contra de cualquier muro que nos quiera separar', continuó el actor mexicano.

​Esta no es la primera vez que Gael García Bernal expresa su rechazo contra las políticas migratorias de Donald Trump, y se espera que a lo largo de la noche se den más de estos dicursos.



El discurso fue aplaudido por su amigo y compañero Diego Luna.



